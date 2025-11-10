Die Märkte sind nervös, und sowohl DAX, Dow Jones als auch die Technologiebörse Nasdaq sendeten in der abgelaufenen Börsenwoche Zeichen einer Topbildung. Die Stimmen, die aufgrund der hohen Bewertungen vor allem bei KI-Aktien eine schärfere Korrektur erwarten, nehmen zu. Dagegen sprechen immer mehr Gründe für eine Fortsetzung der zuletzt unterbrochenen Goldrallye. Allein die zunehmenden geopolitischen Brandherde, zuletzt in Venezuela, lassen das Edelmetall zunehmend als sicherer Hafen glänzen.Den vollständigen Artikel lesen ...
