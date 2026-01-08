U.S. Forest Service erteilt Genehmigung: New Amalga tritt in die Entwicklungsphase ein

Anzeige / Werbung

Willkommen zurück, liebe Leser,

das ist genau die Art von Schlagzeile, die der Markt regelmäßig unterschätzt.

Keine Bohrergebnisse.

Keine Kurssprünge.

Kein Marketing-Lärm.

Und doch: Dies ist einer der wichtigsten Meilensteine, die New Amalga bislang erreicht hat.

Grande Portage hat soeben eine vollständig ausgefertigte Special-Use-Genehmigung der U.S. Forest Service erhalten - und damit die Erlaubnis zur Installation langfristiger umweltbezogener und operativer Infrastruktur direkt am Projektstandort.

Das ist kein Papierakt.

Das ist die Erlaubnis zu bauen.



WARUM DIESE GENEHMIGUNG DEN STATUS DES PROJEKTS VERÄNDERT

Zum ersten Mal in der Geschichte von New Amalga haben Bundesbehörden die Installation dauerhafter Infrastruktur genehmigt - nicht nur für NEPA-Studien, sondern als Grundlage für den zukünftigen Bau und Betrieb einer Mine.

Diese Schwelle überschreiten die meisten Junior-Explorer nie.

Doch wer sie überschreitet, verändert still und leise die Einordnung des Projekts:

Von Exploration

zu Entwicklung.

Und der Markt reagiert fast immer verzögert auf genau diesen Übergang.

WAS DIE U.S. FOREST SERVICE KONKRET GENEHMIGT HAT

Die Genehmigung erlaubt die Installation zentraler Umwelt- und Betriebsinfrastruktur, die für fortgeschrittene Genehmigungen und das Minendesign zwingend erforderlich ist, darunter:

• Eine permanente Umwelt-Datenerfassungsstation am geplanten Standort der Oberflächenanlagen

• Meteorologische Messsysteme über den zukünftigen Untertagebereichen

• Pegel- und Durchflussmesssysteme zur Modellierung saisonaler Wasserstände und zum Schutz von Fischhabitaten

• Satelliten-Kommunikation sowie Strominfrastruktur für den Dauerbetrieb

Diese Daten sind unverzichtbar für nachgelagerte Kern-Genehmigungen, darunter:

• Luftqualitätsgenehmigungen des Staates Alaska

• APDES-Genehmigungen für Wasserableitung

• Planung von Wasseraufbereitungs- und -managementsystemen

Kurz gesagt:

Ohne diese Daten kann keine Mine genehmigt oder gebaut werden.

Grande Portage ist nun berechtigt, diese Daten dauerhaft und direkt vor Ort zu erheben.

SO KOMMEN ERNSTHAFTE PROJEKTE VORAN

Ian Klassen, President & CEO, bringt die Bedeutung klar auf den Punkt:

"Dies ist das erste Mal, dass das Projekt Genehmigungen für die Installation langfristiger Infrastruktur am Standort erhalten hat - Infrastruktur, die nicht nur für Vorproduktionsstudien, sondern auch für das laufende Monitoring während Bau und Betrieb einer zukünftigen Mine vorgesehen ist."

Lesen Sie das noch einmal.

Bau. Betrieb. Zukünftige Mine.

Diese Sprache findet man nicht in frühen Explorationsgeschichten.

Sie erscheint erst dann, wenn Regulierungsbehörden einem Projekt genug Vertrauen entgegenbringen, um eine dauerhafte Präsenz auf Bundesland zuzulassen.

WARUM DER ZEITPUNKT BESONDERS WICHTIG IST

Die Genehmigung wurde während des 43-tägigen US-Regierungsstillstands geprüft und definiert.

Das ist entscheidend.

Denn es zeigt:

• Das Projekt hat Priorität

• Die Akte wird aktiv vorangetrieben

• Die regulatorische Dynamik ist real - nicht theoretisch

Genehmigungen bewegen sich nicht zufällig vorwärts - schon gar nicht auf US-Bundesland.

DIE LOW-FOOTPRINT-STRATEGIE ZAHLT SICH AUS

Diese Genehmigung bestätigt eindrucksvoll die Low-Footprint-Untertage-Strategie von Grande Portage, die bewusst verzichtet auf:

• Aufbereitungsanlagen vor Ort

• Tailings-Lagerstätten

• Permanente Abraumhalden

• Chemische Reagenzien

Stattdessen:

• Verarbeitung des Erzes außerhalb des Standorts

• Rückführung des Abraums als Versatz unter Tage

• Minimale Umweltstörung

• Vereinfachte Stilllegung und Rekultivierung

Genau so wollen Aufsichtsbehörden Minen in Alaska sehen.

Und jetzt rollen die Genehmigungen rein …

INFRASTRUKTUR + GENEHMIGUNGEN = EINE ANDERE BEWERTUNGSKLASSE

Diese Genehmigung steht nicht für sich allein. Sie kommt hinzu zu:

• Minenzugang über Straße im formellen Prüfverfahren

• Staatlich unterstützter Hafeninfrastruktur bei Cascade Point

• Ausbau von Wasserkraft-Netzstrom bis zum Exportterminal

• Über sechs Jahren Umwelt-Basisdatenerhebung

• Einer laufenden PEA mit Abschluss in Q1 2026

Genehmigungen werden nur erteilt, wenn Behörden davon überzeugt sind, dass ein Projekt glaubwürdig, baubar und aktiv voranschreitend ist.

UND DARUNTER: EIN HOCHGRADIGES MONSTER

All das geschieht nicht ohne ein außergewöhnliches Asset im Untergrund.

New Amalga beherbergt:

• ~2,0 Mio. Unzen Gold (kombinierte Kategorien, offen nach Norden, Süden und in die Tiefe)

• ~9,3 g/t durchschnittlicher Goldgehalt

• Acht große mesothermale Goldadern

• Mineralisierung offen in alle Richtungen

• Historische Multi-Unzen-Bohrabschnitte

• Metallurgische Gewinnungsraten von bis zu 98,2%

Infrastruktur wird nur für Projekte mit Gehalt, Größe und Lebensdauer gebaut.

Dieses Projekt hat alle drei.

DER MARKT LIEGT IN DIESEM MOMENT OFT FALSCH

Explorationsgeschichten schreien.

Genehmigungsgeschichten flüstern.

Doch erfahrene Investoren wissen:

Genehmigungen sind unumkehrbarer Fortschritt.

Sobald dauerhafte Infrastruktur auf Bundesland genehmigt ist, wird die Uhr nicht zurückgestellt.

Sie läuft nur noch vorwärts.

DAS FAZIT

Grande Portage hat nun die bundesweite Genehmigung zur Installation langfristiger Infrastruktur bei New Amalga erhalten.

Das ist nicht symbolisch.

Es ist prozessual, technisch und transformierend.

Und es verschiebt das Projekt leise in eine Kategorie, die der Markt systematisch unterschätzt -

bis er es nicht mehr tut.

Während Infrastruktur, Genehmigungen, Logistik und Wirtschaftlichkeit nun zusammenlaufen, stellt New Amalga nicht mehr die Frage, ob es gebaut werden kann.

Sondern wie.

