Gold über 5.000 USD verändert die Wirtschaftlichkeit grundlegend!

Gold schleicht nicht mehr nach oben. Es ist durch die Marke von 5.080 USD pro Unze explodiert - und auf diesem Niveau ändert sich alles.

Willkommen zurück, liebe Leser,

das ist es, was 5.080-USD-Gold mit echten Projekten macht

Margen verändern sich.

NPVs explodieren.

Und Projekte, die auf dem Papier bereits funktionierten, wirken plötzlich massiv unterbewertet.

Genau hier kommt GMV Minerals Inc. ins Spiel - und eine Pressemeldung, die oberflächlich betrachtet administrativ wirkt, in Wahrheit aber einen weiteren zentralen Ausführungs- und Genehmigungsrisikofaktor beseitigt. Exakt in dem Moment, in dem Gold in ein neues Preisregime eintritt.

GMV sichert sich mehrjährige Landrechte - und räumt die Startbahn frei

Am 25. Januar 2026 gab GMV bekannt, dass das Unternehmen ein geändertes, mehrjähriges Landlizenzabkommen mit dem Kay B. Graham Revocable Trust (lokale Rancher-Familie in Cochise County, Arizona) unterzeichnet hat.

Das Abkommen autorisiert GMV:

den Zugang zu Oberflächenflächen für Explorations- und Bohrarbeiten,

für Explorations- und Bohrarbeiten, den Betrieb einer Wetterstation ,

, sowie die langfristige Erfassung von Wasserqualität und -menge über Monitoring-Bohrungen.

Das klingt unspektakulär - ist es aber nicht.

Erfahrene Bergbauinvestoren wissen:

Kontinuierlicher Zugang

Kontinuität der Datenerhebung

Planungssicherheit für die Entwicklung

Kurz gesagt: keine Reibungsverluste bei Oberflächenrechten, während das Projekt Richtung Produktion voranschreitet.

So bewegen sich reale US-Projekte vorwärts - methodisch, rechtssicher und ohne Überraschungen.

Jetzt zu den Zahlen - bei 5.080 USD Gold

Viele Investoren orientieren sich noch an der PEA vom September 2025.

Diese war bereits stark - basierte jedoch auf 2.500 USD Gold. Ein Preisniveau, das heute wie aus einer anderen Zeit wirkt.

PEA-Basisszenario (2.500 USD Gold):

IRR vor Steuern: 66,1%

66,1% IRR nach Steuern: 50,2%

50,2% NPV (5%) nach Steuern: 268,3 Mio. USD

Amortisation: ~1,8 Jahre

~1,8 Jahre Minenlaufzeit: 10 Jahre

10 Jahre Ø Jahresproduktion: ~60.000 Unzen

~60.000 Unzen CAPEX: ~90 Mio. USD

~90 Mio. USD Strip Ratio: 2,05

Bereits sehr überzeugend.

Dann die Sensitivitätsanalyse bei ~4.000 USD Gold:

Sensitivität (~4.000 USD Gold):

IRR nach Steuern: 104,2%

104,2% NPV (5%) nach Steuern: 744,4 Mio. USD

Und das vor dem Durchbruch über 5.000 USD.

Bei 5.080 USD Gold wird die Mathematik brutal

Beim aktuellen Goldpreis ist das Mexican-Hat-Projekt keine "schöne PEA-Story" mehr.

Es wird zu einem kapitalarmen, hochmargigen US-Goldasset mit extremer operativer Hebelwirkung.

Die Zahl, die jetzt zählt:

Diskontierter NPV nach Steuern: ~1,5 Mrd. CAD

CAPEX: ~90 Mio. USD

Lassen Sie das wirken.

Ein Projekt mit unter 100 Mio. USD Baukosten, das ~1,5 Mrd. CAD Nachsteuerwert generiert - in einer der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt.

Solche Bewertungsdiskrepanzen bestehen nicht lange, sobald der Markt neu kalibriert.

Warum Mexican Hat für dieses Goldpreisniveau gebaut ist

Das Vorzeigeprojekt Mexican Hat liegt in Cochise County, Arizona - einer Jurisdiktion, für die Investoren aktiv Bewertungsprämien zahlen.

Kernfakten:

100% Eigentum

~4.800 Acres

Low-Sulphidation-Epithermalsystem

Heap-Leach-Verarbeitung

Exzellente Metallurgie (88-96% Gewinnung)

Keine Sulfide

Niedrige Strip Ratio

Einfacher Minenplan

Aktuelle NI-43-101-Ressource (Inferred):

36,7 Mio. Tonnen @ 0,58 g/t Au

688.000 Unzen Gold

Stichtag: 8. August 2025

Mineralisierung in alle Richtungen und in die Tiefe offen

Das ist kein komplexes Untertage-Szenario.

Das ist genau die Art oxidisches Goldsystem, das bei steigenden Goldpreisen überproportional profitiert.

Die PEA hält ausdrücklich fest:

Höhere Goldpreise ermöglichen größere Tagebaue und mehr enthaltene Unzen.

Das Upside ist also nicht gedeckelt.

CAPEX vs. Cashflow - der entscheidende Bewertungsfehler

Vereinfacht dargestellt:

CAPEX: ~90 Mio. USD

~90 Mio. USD Durchsatz: ~10.000 t/Tag

~10.000 t/Tag Jahresproduktion: ~60.000 Unzen

~60.000 Unzen Goldpreis: 5.080 USD

Auf diesem Niveau wird Mexican Hat zur Cashflow-Maschine - nicht zu einem Grenzprojekt.

Deshalb kollabiert die Amortisationszeit und explodiert der NPV.

Und genau deshalb re-raten US-Heap-Leach-Entwickler in jeder großen Goldhausse zuerst.

Und ja - derselbe CEO, dem unsere Leser vertrauen

Das passiert nicht im luftleeren Raum.

GMV wird von Ian Klassen geführt - demselben CEO hinter Grande Portage Resources Ltd., einem Namen, den unsere Leser sehr gut kennen.

Wir haben über Grande Portage mehr als zehnmal berichtet.

Seit unserer ersten Berichterstattung vor acht Wochen hat sich die Aktie mehr als verdoppelt.

Und dann:

Eric Sprott stieg mit 19,9% ein.

Das ist kein Zufall.

Das ist das Ergebnis von:

US-Jurisdiktion

Genehmigungen und Landzugang

einem starken Goldpreis

und disziplinierter Führung

GMV folgt nun demselben, umsetzungsorientierten Pfad - jedoch mit noch größerem Goldpreis-Hebel.

Was der Markt (noch) übersieht

Viele Investoren:

rechnen mit veralteten Goldpreisen ,

, orientieren sich an alten NPVs ,

, behandeln GMV wie einen beliebigen Junior.

Die Realität ist jedoch klar:

Gold bei 5.080 USD

CAPEX: 90 Mio. USD

Nachsteuerwert: ~1,5 Mrd. CAD

Landzugang gesichert

Projekt in Arizona

klarer Fokus auf nahe Produktion

Diese Lücke bleibt nicht ewig offen.

Fazit

So sieht echte Gold-Optionalität aus.

Keine blauen Himmel.

Kein Marketing-Hype.

Sondern ein kapitalarmes, genehmigtes US-Goldprojekt, dessen Wirtschaftlichkeit sich mit dem neuen Goldpreisregime weit öffnet.

GMV Minerals wartet nicht auf 5.000-USD-Gold.

Es ist bereits dort.

Und die Zahlen beginnen, für sich zu sprechen.

Auf dem Weg zu Arizonas nächster Goldmine.



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen.

