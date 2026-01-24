GOLD-AUSBRUCH: Von der PEA zum Milliarden-Potenzial

Anzeige / Werbung

Wenn Ihnen der Name Ian Klassen bekannt vorkommt, dann aus gutem Grund.

Willkommen zurück, liebe Leser - dieser Name ist Ihnen nicht neu

In den vergangenen zwei Monaten haben wir mehr als zehnmal über Grande Portage Resources Ltd. berichtet - einen US-amerikanischen Goldentwickler, der ein großskaliges Projekt in Alaska mit Disziplin, Genehmigungen und Momentum vorantreibt.

Seit unserer ersten Berichterstattung vor nur acht Wochen hat sich die Aktie von Grande Portage mehr als verdoppelt.

Und dann kam der Moment, der alles bestätigte, was unsere Leser bereits verstanden hatten:

Eric Sprott hält inzwischen 19,9% des Unternehmens.

Solches Kapital jagt keinem Hype hinterher.

Es folgt glaubwürdigem Management, US-Jurisdiktionssicherheit und perfektem Timing.

Und hier liegt der entscheidende Punkt, den viele Investoren gerade erst erkennen:

Der gleiche CEO treibt nun ein zweites US-Goldprojekt voran - mit möglicherweise noch größerer Hebelwirkung.

Gleicher CEO. Gleiche Disziplin. Anderer Bundesstaat. Größere Optionalität.

Ian Klassen ist auch CEO von GMV Minerals Inc..

Wenn Grande Portage für saubere Umsetzung in Alaska steht, dann steht GMV für Skalierung und Wirtschaftlichkeit in Arizona - einem der besten Bergbau-Standorte der Welt.

Das Vorzeigeprojekt:

Mexican Hat Gold Project

Cochise County, Südost-Arizona

100% im Besitz von GMV

Das ist keine Greenfield-Exploration.

Mexican Hat ist ein low-sulfidisches, epithermales Goldsystem, das in den 1990er-Jahren bereits umfangreich von Placer Dome (USA) exploriert wurde, mit:

Über 180 historischen Bohrlöchern

Rund 22.000 Metern Bohrungen

Bohrungen Exzellenter Metallurgie (88,4%-96% Gewinnungsraten)

Keine Sulfide festgestellt

Einfacher, Heap-Leach-fähiger Mineralisierung

Mineralisierung Deutlich erweitertem Landpaket von heute ~4.800 Acres

Aktuelle Ressource:

688.000 Unzen Gold

36,7 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t Au

Die Mineralisierung ist in alle Richtungen und in die Tiefe offen.

Bevor wir weitergehen - Gold hat die Spielregeln verändert

Der makroökonomische Rahmen ist kein optionaler Kontext mehr.

Er ist die Geschichte.

Gold ist auf neue Allzeithochs über 4.800 USD pro Unze gestiegen - und dieser Anstieg wird nicht von Privatspekulation getragen, sondern von institutionellem und staatlichem Kapital.

Laut Goldman Sachs ist Gold derzeit ihr höchstüberzeugender Trade.

In einem Reuters-Factbox-Bericht vom 22. Januar hob Goldman seine Goldpreisprognose für Ende 2026 auf 5.400 USD pro Unze an (zuvor 4.900 USD) und begründete dies mit:

Anhaltender Diversifikation des privaten Sektors in Gold

Fortgesetzten Goldkäufen von Zentralbanken der Schwellenländer

Der Rolle von Gold als Absicherung gegen globale politische und geopolitische Risiken

Ein entscheidender Punkt von Goldman, den viele Investoren übersehen:

Private Käufer handeln Gold nicht - sie halten es, wodurch sich das Preisfundament dauerhaft nach oben verschiebt.

Zusätzlich erwartet Goldman, dass Zentralbanken 2026 im Schnitt rund 60 Tonnen Gold kaufen werden.

Parallel dazu:

Gold ist 2026 bereits um über 11% gestiegen

2025 legte es 64% zu

zu Commerzbank hob ihre Prognose auf 4.900 USD an

Das ist kein spekulatives Hoch.

Das ist eine strukturelle Neubewertung.

Warum GMV perfekt für dieses neue Gold-Regime positioniert ist

Im September 2025 - lange bevor Gold auf über 4.800 USD explodierte - veröffentlichte GMV eine Preliminary Economic Assessment (PEA) für Mexican Hat.

Schon bei einem konservativen Goldpreis von 2.500 USD waren die Kennzahlen bemerkenswert.

PEA-Basisszenario (2.500 USD Gold):

IRR vor Steuern: 66,1%

66,1% IRR nach Steuern: 50,2%

50,2% NPV (5%) vor Steuern: 390 Mio. USD

NPV nach Steuern: 268 Mio. USD

268 Mio. USD Amortisation: ~1,5 Jahre

~1,5 Jahre Minenlaufzeit: 10 Jahre

10 Jahre Ø Jahresproduktion: ~60.000 Unzen

~60.000 Unzen CAPEX: ~90 Mio. USD (inkl. Reserve)

~90 Mio. USD (inkl. Reserve) Strip Ratio: 2,05

Das ist bereits ein solides Projekt.

Doch der wahre Aha-Moment kam mit der Preis-Sensitivitätsanalyse.

Bei ~4.000 USD Gold:

IRR vor Steuern: 134,2%

IRR nach Steuern: 104,2%

104,2% NPV (5%) vor Steuern: 1,055 Mrd. USD

NPV nach Steuern: 744 Mio. USD

Milliarden-NPV-Niveau - und diese Analyse erfolgte noch vor Goldmans Anhebung auf 5.400 USD.

Die Ingenieursarbeiten der PEA halten ausdrücklich fest, dass höhere Goldpreise größere Tagebaue und mehr enthaltene Unzen ermöglichen.

Und genau hier setzt der nächste Katalysator an.

Genehmigungen erteilt: GMV ist startklar

Im Dezember 2025 erhielt GMV die Bohrgenehmigungen des U.S. Bureau of Land Management - ein zentraler De-Risking-Meilenstein.

In den USA bedeutet das:

Regulatorische Glaubwürdigkeit

Planungssicherheit

Institutionelles Vertrauen

Das Diamantbohrprogramm im Frühjahr 2026 umfasst:

~35 Diamantbohrungen

~7.300 Meter

100 m × 100 m Bohrabstände über das gesamte 1,2-km-Vorkommen

über das gesamte Bohrungen 100 m unterhalb des aktuellen Tagebaumodells

Umfassende geomechanische Datenerhebung zur Tagebau-Optimierung

Zielsetzung:

Inferred → Indicated / Measured

Bestätigung der Gehaltskontinuität

Grundlage für einen größeren, optimierten Tagebau

Stärkung der Wirtschaftlichkeit bei höheren Goldpreisen

Das ist keine Explorationsfantasie.

Das ist Wert- und Bewertungs-Konversion.

Warum unsere Leser jetzt wieder hinschauen sollten

Unsere Community kennt dieses Muster.

Sie haben es bei Grande Portage gesehen:

US-Jurisdiktion

Genehmigungen

Methodischer Fortschritt

Dann kommt ernsthaftes Kapital

Eric Sprott ist nicht zufällig mit 19,9% eingestiegen.

Und GMV steht nun an einem ähnlichen Wendepunkt - mit noch größerem Goldpreis-Hebel.

Gleicher CEO.

Gleiche Disziplin.

Noch besseres makroökonomisches Umfeld.

Schlusswort

Gold wird nicht mehr auf Hoffnung gehandelt.

Es wird auf strukturelle Nachfrage bewertet.

Goldman Sachs sieht 5.400 USD Gold.

Andere sprechen offen von 5.000-7.000 USD.

GMV bringt bereits mit:

Ein genehmigtes Goldprojekt in Arizona

Eine PEA mit Milliarden-NPV-Potenzial

Ein Bohrprogramm im Frühjahr 2026 , das diesen Wert freisetzen soll

, das diesen Wert freisetzen soll Und einen CEO, dem unsere Leser vertrauen - weil sie die Ergebnisse gesehen haben

So werden stille Goldentwickler plötzlich offensichtlich.

GMV Minerals handelt - auf dem Weg zu Arizonas nächster Goldmine.

