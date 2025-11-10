EQS-News: Hypoport SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Konzernergebnis 9M/25 Hypoport mit profitablem Wachstum in 9M/25 Konzernumsatz steigt in 9M/25 um 12% yoy auf 459 Mio. €

Rohertrag wächst überproportional um 16% yoy auf 197 Mio. €

EBIT auf 24 Mio. € ausgebaut

Berlin, 10. November 2025: Unterstützt durch eine sich fortsetzende Erholung der Geschäftsmodelle in der privaten Immobilienfinanzierung erhöhte sich der Rohertrag des Hypoport-Konzerns um 16%. Aufgrund der Skalierbarkeit dieser Plattformgeschäftsmodelle wurde das EBIT gegenüber 9M/24 verdoppelt und entwickelte sich damit deutlich überproportional. Durch die Zunahme des Transaktionsvolumens der Plattformen Europace, Finmas und Genopace sowie des ebenfalls gestiegenen Vertriebsvolumens von Dr. Klein erhöhte sich der Rohertrag im Segment Real Estate & Mortgage Platforms deutlich. Grundlage waren neben deutlichen Marktanteilsgewinnen im genossenschaftlichen Bankenverbund auch eine sich fortsetzende Erholung des gesamten Wohnimmobilienmarktes. Die positive Entwicklung des Finanzierungsmarktes für Wohneigentum wurde dabei wesentlich durch die sinkende Attraktivität des Mietwohnungsmarktes sowie sukzessiv steigende Immobilienpreise unterstützt. Ergänzt um ebenfalls gestiegene Roherträge von der Vermarktungs- und Bewertungsplattform erhöhte sich der Rohertrag des Segments in den ersten neun Monaten 2025 um 20% auf 122 Mio. € und das EBIT um 58% auf 33 Mio. €. Die Entwicklung im Segment Financing Platforms zeigte sich heterogen. Das Teilsegment Wohnungswirtschaft erreichte trotz eines weiterhin sehr schwachen Marktumfeldes einen deutlichen Rohertragsanstieg, welcher insbesondere durch den sehr erfolgreichen Vertrieb der ERP-Softwareplattform erreicht wurde. Im Teilsegment Ratenkredit und Corporate Finance konnten leichte Rohertragsanstiege erzielt werden. Der Rohertrag des Gesamtsegments erhöhte sich um 13% gegenüber 9M/24, während das EBIT trotz hoher Investitionen in die Plattformen um 20% stieg. Das Segment Insurance Platforms verzeichnete in einem stabilen Gesamtmarkt in 9M/25 einen leichten Anstieg des Rohertrages um 2% auf 24 Mio. € bei einem leicht gesunkenen EBIT von -0,4 Mio. €. Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE bewertet das Ergebnis der ersten neun Monate 2025 insgesamt positiv: "Die Erholung unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält in 2025 an, was uns in Bezug auf Umsatz und Rohertrag bereits auf Rekordniveau bringt, auch wenn 2021 dieser Markt noch 20% größer war. Durch den systematischen Ausbau unserer Plattformen in allen drei Industrien schaffen wir so die Basis, um nächstes Jahr auf Rekordjagd auch im Ertrag zu gehen."

(Angaben in Mio. €) 9M/25 9M/24* Verän-derung Q3/25 Q3/24* Verän-derung Umsatz 458,7 409,6 12% 153,8 139,1 11% davon Real Estate & Mortgage Platforms 353,8 308,2 15% 118,7 105,5 13% davon Financing Platforms 59,4 54,4 9% 20,7 18,1 15% davon Insurance Platforms 45,4 48,4 -6% 14,1 15,9 -11% davon Holding & Überleitung 0,2 -1,4 114% 0,2 -0,4 142% Rohertrag 197,3 170,5 16% 66,9 56,4 19% davon Real Estate & Mortgage Platforms 122,0 101,7 20% 40,6 33,4 21% davon Financing Platforms 50,2 44,5 13% 17,7 14,5 22% davon Insurance Platforms 23,8 23,4 2% 8,2 8,2 0% davon Holding & Überleitung 1,3 0,9 39% 0,5 0,3 50% EBITDA 50,1 37,9 32% 16,5 12,1 37% EBIT 23,6 11,7 101% 7,6 3,4 120% davon Real Estate & Mortgage Platforms 32,8 20,7 58% 9,8 5,6 74% davon Financing Platforms 3,8 3,2 20% 2,0 1,1 84% davon Insurance Platforms -0,4 0,9 -145% -0,1 0,4 -116% davon Holding & Überleitung -12,6 -13,1 4% -4,2 -3,7 -14% Konzernergebnis (den Gesellschaftern der Hypoport SE zustehend) 15,4 7,3 111% 5,1 1,7 193% Ergebnis pro Aktie in Euro 2,30 1,09 111% 0,76 0,26 192%

* Kennzahl aufgrund von Umstellung Umsatzrealisierung und Umsatzabgrenzung angepasst. Vgl. auch Konzernabschluss 2024 und Zwischenmitteilung Q3/25. Über die Hypoport SE Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms. Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs. Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein WoWi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace). Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten. Kontakt: Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE Heidestraße 8 10557 Berlin www.hypoport.de



Finanzkalender 2025 / 2026: 10. Nov 2025 Q3 Zwischenmitteilung 16. März 2026 GJ Ergebnis 2025 (vorläufig) 30. März 2026 GJ Ergebnis 2025 (final) 11. Mai 2026 Q1 Zwischenmitteilung 10. Aug 2026 Halbjahresbericht Angaben zur Aktie: ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ



