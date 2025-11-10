TRUMP. PARRY. 5?$ KUPFER. DIE ZEIT IST JETZT. Kupfer wird kritisch. Vizsla schießt senkrecht.

Anzeige / Werbung
Die Welt geht long auf Kupfer! Kupfer brennt. Nach Monaten unter dem Radar steht der rote Rohstoff nun kurz davor, die magische Grenze von 5,00 US-Dollar pro Pfund zu durchbrechen.
Liebe Leserinnen und Leser,
Zum Zeitpunkt dieses Artikels liegt der Preis bei 4,96?$/lb - getrieben von einer perfekten Welle makroökonomischer Kräfte: KI, Elektrifizierung, Infrastrukturprogramme und geopolitische Rohstoffsicherung. Und währenddessen hat die US-Regierung offiziell bestätigt, was viele bereits ahnten:
Kupfer ist jetzt ein kritisches Mineral.
Damit steht fest: Kupfer ist nicht mehr nur ein Konjunkturindikator - es ist nationale Sicherheit.
Und genau jetzt hat ein aufstrebendes Explorationsunternehmen aus Kanada die nächste Bombe platzen lassen:
Vizsla Copper (TSX.V: VCU | FSE: 97E0 | WKN: A3DZZR) hat die Thira-Kupferentdeckung um weitere 3 Kilometer erweitert - mit einer neuen Bodenanomalie, die das Potenzial dieser Porphyr-Zielzone dramatisch vergrößert.
Ein Update, das leicht unter dem Radar hätte verschwinden können - aber es sollte ganz oben auf deiner Watchlist stehen.
212.221 Leser im August waren früh dran. Du musst nicht zu spät sein.
Als wir Vizsla Copper (TSX.V: VCU | FSE: 97E0 | WKN: A3DZZR) zuletzt im August 2025 vorgestellt haben, begann die Aktie gerade aufzuwachen. Unser damaliger Artikel wurde über 212.000 Mal gelesen - auf Investorenseiten, Plattformen und Newslettern.
Seitdem ist Kupfer explodiert. Und Vizsla hat geliefert.
Mit 5,00?$/lb Kupfer in Reichweite, wird es Zeit, erneut - und jetzt mit mehr Nachdruck - hinzuschauen.
Thira: 3 Kilometer Expansion. Porphyr-Potenzial bestätigt.
Am 7. November 2025 gab Vizsla Copper die Ergebnisse seines geochemischen Bodenprogramms beim Thira-Kupfer-Molybdän-Ziel bekannt - einem Teil des 44.200 Hektar großen Poplar-Projekts in Zentralkanada (British Columbia).
Highlights der neuen Daten:
- 3 km östliche Erweiterung der bestehenden Anomalie
- Kupferwerte im Boden bis zu 1.200 ppm (0,12% Cu)
- Starke Korrelation mit Molybdän und Silber
- Gesamtgröße des Anomaliegebiets nun ~4.000 m x 800 m
- Phase-2-Bohrungen für Anfang 2026 in Planung
Zitat von Craig Parry, Executive Chairman von Vizsla Copper:
"Das Erweiterungspotenzial, in Kombination mit der bestehenden Mineralisierung, der Nähe zur Oberfläche und der Infrastruktur vor Ort, zeigt klar: Thira entwickelt sich zu einer bedeutenden Entdeckung."
Frei übersetzt: Hier entsteht gerade etwas Großes.
Phase-1-Bohrungen: Alle 10 Bohrungen mineralisiert.
Schon die im Oktober veröffentlichten Ergebnisse der Phase-1-Bohrungen bei Thira waren ein starkes Signal:
- 10 Bohrlöcher, über 4.500 Meter
- Alle durchschnitten porphyrische Kupfer-Molybdän-Silber-Mineralisierung
Hervorzuheben:
- 237,3?m @ 0,51% CuEq (TH25-145)
- Enthalten: 0,36% Cu, 0,02% Mo, 1,19 g/t Ag, 0,06 g/t Au
Und aus der Juli-Meldung:
- 345,3?m @ 0,43% CuEq innerhalb eines 499,3?m umfassenden Abschnitts
Diese Ergebnisse sind keine Ausreißer - sie zeigen eine durchgehende Kupfermineralisierung über Hunderte Meter. Geologisch: Porphyr-Style-Intrusionen mit mehrphasigen Alterationen - das klassische Setup für Großlagerstätten.
Trump, Zölle und die neue Liste kritischer Mineralien
Früher nannte man Kupfer "Dr. Copper" - ein Konjunkturbarometer.
Aber dieses Bild ist überholt. Kupfer ist heute:
- Der Treibstoff der Energiewende
- Ein zentrales Element für KI-Rechenzentren
- Ein geopolitischer Hebel
Im Jahr 2025 erklärte die Trump-Regierung Kupfer (und Silber) offiziell zu kritischen Mineralien. Die USA erkennen an: Ohne gesicherte Kupferversorgung gibt es keine nationale Unabhängigkeit bei Stromnetzen, Elektrofahrzeugen oder KI-Infrastruktur.
China hat unterdessen Exportrestriktionen eingeführt. Der Westen reagiert mit Investitionen in sichere Jurisdiktionen wie British Columbia, Kanada.
In dieser neuen Welt ist ein Kupferfund wie Thira - mit vorhandener Straßen-, Strom- und Schieneninfrastruktur - kein einfaches Explorationsprojekt mehr. Es ist ein strategisches Asset.
Craig Parry: Einer der erfolgreichsten Rohstoff-Builder unserer Zeit
An der Spitze von Vizsla Copper steht ein Name, der in der Branche Gewicht hat: Craig Parry.
Sein Track Record:
- NexGen Energy (Mitgründer, Ex-Direktor)
→ +4?Mrd.$ Marktkapitalisierung
→ Entdeckung des Arrow-Uranprojekts
- IsoEnergy (Gründer, Ex-CEO)
→ +650 Mio.$ Market Cap
→ Entdecker der Hurricane-Uranlagerstätte
- Vizsla Silver (Gründer & Chairman)
→ +2 Mrd.$ Market Cap
→ Panuco-Projekt in Mexiko
- Lead Director bei Skeena Resources
→ +2,8 Mrd.$ Market Cap
Jetzt fokussiert sich Parry voll auf Kupfer.
Das Poplar-Projekt: 44.200 Hektar Kupferpotenzial
Thira ist nur ein Teil von Vizslas (TSX.V: VCU | FSE: 97E0 | WKN: A3DZZR) Flaggschiffprojekt Poplar. Weitere Assets:
- Poplar Deposit (Kupfer-Gold-Porphyr)
- Historische Vorkommen mit Aufschlüssen
- Ungetestete magnetische Hochs & Alterationszonen
Und dazu:
- Straßenzugang
- Stromanschluss
- Nähe zu Bahn & Verhüttung
In der Sprache von Junior-Investoren: Ein Tier-1-Projekt in einer Tier-1-Jurisdiktion.
Katalysatoren für 2026
Die Timeline sieht so aus:
- Phase-1-Bohrungen abgeschlossen (alle 10 mineralisiert)
- Erweiterung um 3 km veröffentlicht (Nov. 2025)
- Geophysik-Daten in Auswertung (IP über 35 Linienkilometer)
- Letzte Bodenanalysen noch ausstehend
- Phase-2-Bohrungen geplant (Q1 2026)
- Kupferpreis kurz vor 5?$/lb
Es ist die Art von Setup, auf das Smart Money wartet.
Fazit: Kupfer steht im Rampenlicht. Vizsla ist bereit.
Die Welt braucht Kupfer - mehr denn je.
Und während Milliarden in Entwickler mit bekannten Lagerstätten fließen, ist Vizsla Copper (TSX.V: VCU | FSE: 97E0 | WKN: A3DZZR) einer der wenigen Explorer mit:
- Aktiven Bohrungen
- Erfolgreichen Entdeckungen
- Infrastrukturzugang
- Weltklasse-Führung
- Und einem Aktienkurs, der noch nicht durchgestartet ist.
Aber Kupfer kennt jetzt nur eine Richtung: nach oben.
Vizsla Copper Corp.
TSX Venture: VCU
Frankfurt: 97E0
WKN: A3DZZR
https://vizslacopper.com
Quellen:
- Pressemitteilung vom 7. November 2025: vizslacopper.com/news
- Phase-1-Bohrergebnisse vom Oktober 2025
- LME-Kupferpreis: $4.96/lb live
- USGS: Liste kritischer Mineralien 2025
- Bloomberg & Reuters Commodity Reports
