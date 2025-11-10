TRUMP. PARRY. 5?$ KUPFER. DIE ZEIT IST JETZT. Kupfer wird kritisch. Vizsla schießt senkrecht.

Anzeige / Werbung

Die Welt geht long auf Kupfer! Kupfer brennt. Nach Monaten unter dem Radar steht der rote Rohstoff nun kurz davor, die magische Grenze von 5,00 US-Dollar pro Pfund zu durchbrechen.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Vizsla Copper Corp. veröffentlicht.

Liebe Leserinnen und Leser,



Zum Zeitpunkt dieses Artikels liegt der Preis bei 4,96?$/lb - getrieben von einer perfekten Welle makroökonomischer Kräfte: KI, Elektrifizierung, Infrastrukturprogramme und geopolitische Rohstoffsicherung. Und währenddessen hat die US-Regierung offiziell bestätigt, was viele bereits ahnten:

Kupfer ist jetzt ein kritisches Mineral.



Damit steht fest: Kupfer ist nicht mehr nur ein Konjunkturindikator - es ist nationale Sicherheit.

Und genau jetzt hat ein aufstrebendes Explorationsunternehmen aus Kanada die nächste Bombe platzen lassen:

Vizsla Copper (TSX.V: VCU | FSE: 97E0 | WKN: A3DZZR) hat die Thira-Kupferentdeckung um weitere 3 Kilometer erweitert - mit einer neuen Bodenanomalie, die das Potenzial dieser Porphyr-Zielzone dramatisch vergrößert.

Ein Update, das leicht unter dem Radar hätte verschwinden können - aber es sollte ganz oben auf deiner Watchlist stehen.

212.221 Leser im August waren früh dran. Du musst nicht zu spät sein.

Als wir Vizsla Copper (TSX.V: VCU | FSE: 97E0 | WKN: A3DZZR) zuletzt im August 2025 vorgestellt haben, begann die Aktie gerade aufzuwachen. Unser damaliger Artikel wurde über 212.000 Mal gelesen - auf Investorenseiten, Plattformen und Newslettern.

Seitdem ist Kupfer explodiert. Und Vizsla hat geliefert.

Mit 5,00?$/lb Kupfer in Reichweite, wird es Zeit, erneut - und jetzt mit mehr Nachdruck - hinzuschauen.

Thira: 3 Kilometer Expansion. Porphyr-Potenzial bestätigt.

Am 7. November 2025 gab Vizsla Copper die Ergebnisse seines geochemischen Bodenprogramms beim Thira-Kupfer-Molybdän-Ziel bekannt - einem Teil des 44.200 Hektar großen Poplar-Projekts in Zentralkanada (British Columbia).

Highlights der neuen Daten:

3 km östliche Erweiterung der bestehenden Anomalie

der bestehenden Anomalie Kupferwerte im Boden bis zu 1.200 ppm (0,12 % Cu)

Starke Korrelation mit Molybdän und Silber

Gesamtgröße des Anomaliegebiets nun ~4.000 m x 800 m

Phase-2-Bohrungen für Anfang 2026 in Planung

Zitat von Craig Parry, Executive Chairman von Vizsla Copper:

"Das Erweiterungspotenzial, in Kombination mit der bestehenden Mineralisierung, der Nähe zur Oberfläche und der Infrastruktur vor Ort, zeigt klar: Thira entwickelt sich zu einer bedeutenden Entdeckung."

Frei übersetzt: Hier entsteht gerade etwas Großes.

Phase-1-Bohrungen: Alle 10 Bohrungen mineralisiert.

Schon die im Oktober veröffentlichten Ergebnisse der Phase-1-Bohrungen bei Thira waren ein starkes Signal:

10 Bohrlöcher, über 4.500 Meter

Alle durchschnitten porphyrische Kupfer-Molybdän-Silber-Mineralisierung

Hervorzuheben:

237,3 ?m @ 0,51 % CuEq (TH25-145) Enthalten: 0,36% Cu, 0,02% Mo, 1,19 g/t Ag, 0,06 g/t Au

(TH25-145)

Und aus der Juli-Meldung:

345,3?m @ 0,43% CuEq innerhalb eines 499,3?m umfassenden Abschnitts

Diese Ergebnisse sind keine Ausreißer - sie zeigen eine durchgehende Kupfermineralisierung über Hunderte Meter. Geologisch: Porphyr-Style-Intrusionen mit mehrphasigen Alterationen - das klassische Setup für Großlagerstätten.

Trump, Zölle und die neue Liste kritischer Mineralien

Früher nannte man Kupfer "Dr. Copper" - ein Konjunkturbarometer.

Aber dieses Bild ist überholt. Kupfer ist heute:

Der Treibstoff der Energiewende

Ein zentrales Element für KI-Rechenzentren

Ein geopolitischer Hebel

Im Jahr 2025 erklärte die Trump-Regierung Kupfer (und Silber) offiziell zu kritischen Mineralien. Die USA erkennen an: Ohne gesicherte Kupferversorgung gibt es keine nationale Unabhängigkeit bei Stromnetzen, Elektrofahrzeugen oder KI-Infrastruktur.

China hat unterdessen Exportrestriktionen eingeführt. Der Westen reagiert mit Investitionen in sichere Jurisdiktionen wie British Columbia, Kanada.

In dieser neuen Welt ist ein Kupferfund wie Thira - mit vorhandener Straßen-, Strom- und Schieneninfrastruktur - kein einfaches Explorationsprojekt mehr. Es ist ein strategisches Asset.

Craig Parry: Einer der erfolgreichsten Rohstoff-Builder unserer Zeit

An der Spitze von Vizsla Copper steht ein Name, der in der Branche Gewicht hat: Craig Parry.

Sein Track Record:

NexGen Energy (Mitgründer, Ex-Direktor)

→ +4?Mrd.$ Marktkapitalisierung

→ Entdeckung des Arrow-Uranprojekts

(Mitgründer, Ex-Direktor) → +4?Mrd.$ Marktkapitalisierung → Entdeckung des Arrow-Uranprojekts IsoEnergy (Gründer, Ex-CEO)

→ +650 Mio.$ Market Cap

→ Entdecker der Hurricane-Uranlagerstätte

(Gründer, Ex-CEO) → +650 Mio.$ Market Cap → Entdecker der Hurricane-Uranlagerstätte Vizsla Silver (Gründer & Chairman)

→ +2 Mrd.$ Market Cap

→ Panuco-Projekt in Mexiko

(Gründer & Chairman) → +2 Mrd.$ Market Cap → Panuco-Projekt in Mexiko Lead Director bei Skeena Resources

→ +2,8 Mrd.$ Market Cap

Jetzt fokussiert sich Parry voll auf Kupfer.

Das Poplar-Projekt: 44.200 Hektar Kupferpotenzial

Thira ist nur ein Teil von Vizslas (TSX.V: VCU | FSE: 97E0 | WKN: A3DZZR) Flaggschiffprojekt Poplar. Weitere Assets:

Poplar Deposit (Kupfer-Gold-Porphyr)

(Kupfer-Gold-Porphyr) Historische Vorkommen mit Aufschlüssen

Ungetestete magnetische Hochs & Alterationszonen

Und dazu:

Straßenzugang

Stromanschluss

Nähe zu Bahn & Verhüttung

In der Sprache von Junior-Investoren: Ein Tier-1-Projekt in einer Tier-1-Jurisdiktion.

Katalysatoren für 2026

Die Timeline sieht so aus:

Phase-1-Bohrungen abgeschlossen (alle 10 mineralisiert)

Erweiterung um 3 km veröffentlicht (Nov. 2025)

Geophysik-Daten in Auswertung (IP über 35 Linienkilometer)

Letzte Bodenanalysen noch ausstehend

Phase-2-Bohrungen geplant (Q1 2026)

Kupferpreis kurz vor 5?$/lb

Es ist die Art von Setup, auf das Smart Money wartet.

Fazit: Kupfer steht im Rampenlicht. Vizsla ist bereit.

Die Welt braucht Kupfer - mehr denn je.

Und während Milliarden in Entwickler mit bekannten Lagerstätten fließen, ist Vizsla Copper (TSX.V: VCU | FSE: 97E0 | WKN: A3DZZR) einer der wenigen Explorer mit:

Aktiven Bohrungen

Erfolgreichen Entdeckungen

Infrastrukturzugang

Weltklasse-Führung

Und einem Aktienkurs, der noch nicht durchgestartet ist.

Aber Kupfer kennt jetzt nur eine Richtung: nach oben.

Vizsla Copper Corp.

TSX Venture: VCU

Frankfurt: 97E0

WKN: A3DZZR

https://vizslacopper.com

Quellen:

Pressemitteilung vom 7. November 2025: vizslacopper.com/news

Phase-1-Bohrergebnisse vom Oktober 2025

LME-Kupferpreis: $4.96/lb live

USGS: Liste kritischer Mineralien 2025

Bloomberg & Reuters Commodity Reports

