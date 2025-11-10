Chinas Wirtschaftswachstum hat zwar etwas an Tempo verloren, dennoch bleibt das Land die Wachstumslokomotive für die gesamte Weltwirtschaft. Für den Energieriesen Shell ist das Reich der Mitte bereits seit längerer Zeit ein wichtiger Markt. Und das britische Unternehmen will in den kommenden Jahren in China weiter wachsen - vor allem in einem Bereich. Denn der Energieriese hat China als wichtigsten Wachstumsmarkt für das Laden von Elektrofahrzeugen identifiziert. Verständlich: Schon jetzt befindet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
