Rheinmetall hat am vergangenen Donnerstag seine Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie reagiert volatil, konnte zum Wochenschluss aber wieder Gas geben. Am Freitag ging sie als stärkster Wert des Tages im DAX aus dem Handel. Zuletzt hat das Unternehmen im Bereich Weltraum-Satelliten Gas geben.Der Düsseldorfer Rüstungskonzern baut sein Geschäftsfeld künftig auch auf Satellitentechnologie aus. Dafür hat das Unternehmen ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem finnischen Spezialisten Iceye gegründet. Das ...

