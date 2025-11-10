Der DAX ist am Freitag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Am Ende verlor er 0,7 Prozent auf 23.569,96 Punkte. Auf Wochensicht stand ein Minus von 1,6 Prozent zu Buche. Der Start in die neue Woche sieht aber freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 1,5 Prozent höher auf 23.912 Punkte. Der DAX dürfte dabei von einer sich abzeichnenden Lösung beim Shutdown in den USA profitieren.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart noch relativ ruhig. Es gibt einige Quartalszahlen. ...

