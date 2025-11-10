Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns dürften den Börsen am Montag Auftrieb geben. Der DAX wird nach zwei schwächeren Wochen klar erholt erwartet. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 1,4 Prozent auf 23.896 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte 1,5 Prozent höher starten. Die Unterstützung für den DAX im Bereich 23.500 Punkte scheint also ein weiteres Mal zu halten, sodass eine noch deutlichere ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.