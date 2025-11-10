© Foto: Raphael Knipping/dpa

Trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien im Januar diesen Jahres kann der Rückversicherer Hannover Rück seinen Gewinn steigern. Die Aktie startet mit einem dicken Kursplus in die neue Woche.Die Hannover Rück hat mit ihren Quartalszahlen überzeugt. Trotz millionenschwerer Schäden durch Waldbrände in Kalifornien hebt der Rückversicherer überraschend die Gewinnprognose für 2025 an.. Das Nettoergebnis lag 2,2 Prozent über den Erwartungen, während die Gewinnprognose für 2025 von über 2,4 Milliarden Euro auf rund 2,6 Milliarden Euro steigt. Für 2026 peilt das Management sogar mindestens 2,7 Milliarden Euro an. Die Aktie des Rückversicherers legt zum Wochenstart rund 2,5 Prozent auf 255 …