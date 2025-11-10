Schwächelnder Umsatz, aber starke Gewinnzahlen und eine höhere Jahresprognose: Die Hannover Rück hat geliefert. Der Konzern überzeugt bei seinen Zahlen vor allem mit einer niedrigen Schadenquote und deutlich gesteigerter Profitabilität. Die Aktie reagiert prompt mit einem vorbörslichen Kurssprung.Die Hannover Rück hat nach einem starken Neunmonatszeitraum ihre Prognose für 2025 angehoben. Der Nettokonzerngewinn stieg um 7,7 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro, das operative Ergebnis legte auf 2,5 Milliarden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.