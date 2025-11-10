Original-Research: NanoRepro AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

H1 2025 zeigt Momentum. Diagnostik, Prävention, Beteiligungen: Auf Kurs in Richtung Gesundheitsplattform Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2025 hat die NanoRepro AG ihre bisherige Jahresprognose bestätigt. Das Management sieht sich in seiner strategischen Ausrichtung und den für das Gesamtjahr getroffenen Annahmen bestärkt. Aus unserer Sicht halten wir daher unverändert an unserer im Rahmen der Initial Coverage vom 11. August 2025 veröffentlichten Prognose fest. Unsere Prognosen basieren auf dem erstmals im Jahr 2025 zu erstellenden konsolidierten Konzernabschluss der NanoRepro AG, in dem die Paedi Protect AG vollständig einbezogen wird. Durch die Übernahme hat sich die Struktur der Unternehmensgruppe grundlegend verändert, sodass die künftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung maßgeblich von dieser Integration geprägt sein wird. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren wir auf Gruppenebene Umsatzerlöse von 14,73 Mio. €, nach 15,98 Mio. € im Vorjahr (Pro-forma-Wert). Der daraus resultierende leichte Rückgang um rund 8 % ist planmäßig und stellt keine operative Schwäche dar. Vielmehr spiegelt er eine Normalisierung der Umsatzentwicklung wider, die im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst wird. Zum einen ist die Paedi Protect AG nach einem außergewöhnlich starken Jahr 2024, das durch Sondereffekte im Vertrieb und hohe Abverkäufe im stationären Handel geprägt war, im laufenden Jahr von einer erwarteten Rückkehr auf ein normales Umsatzniveau betroffen. Für 2025 wird dort ein Umsatz von 10,50 Mio. € prognostiziert (2024: 11,51 Mio. €). Zum anderen ist bei der NanoRepro AG ein leichter Rückgang auf 4,23 Mio. € (2024: 4,47 Mio. €) vorgesehen. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit Preis- und Mengenanpassungen bei den Eigenmarkenprodukten im dm-Vertrieb sowie mit dem bewussten Rückgang der alphabiol-Umsätze, da diese Produktlinie im Rahmen der strategischen Neuausrichtung schrittweise in die hyped about science GmbH überführt wird. Der prognostizierte Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2025 ist somit Teil einer geplanten Übergangsphase, in der NanoRepro die Konzernstruktur auf nachhaltiges Wachstum ausrichtet. Die Integration der Paedi Protect AG verläuft unseres Erachtens planmäßig, sodass im laufenden Jahr bereits erste operative Synergiepotenziale erschlossen werden. Das Umsatzniveau der Gruppe bleibt auf einem stabil hohen Niveau, wobei die Umsatzstruktur zunehmend diversifiziert wird. Während NanoRepro im Schnelltestbereich weiterhin stabile Erträge generiert, etabliert sich Paedi Protect als wachstumsstarke Marke im Health-&-Care-Segment mit attraktiven Margen. Für das Geschäftsjahr 2026 gehen wir von einer Rückkehr zu deutlichem Wachstum aus und erwarten Umsatzerlöse in Höhe von 18,49 Mio. €. Der erwartete Anstieg um rund 26 % gegenüber dem Vorjahr basiert vor allem auf der fortgesetzten positiven Entwicklung der Paedi Protect AG, die ihre Umsätze voraussichtlich auf 14,00 Mio. € steigern wird. Die Gesellschaft sollte dabei von erweiterten Produktplatzierungen im Handel, neuen Sortimentsimpulsen sowie einer stärkeren internationalen Ausrichtung, insbesondere im europäischen Ausland und auf dem chinesischen Markt profitieren. Die NanoRepro AG selbst dürfte 2026 Umsatzerlöse von 4,49 Mio. € erzielen, was einer leichten Erholung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Treiber dieser Entwicklung sind eine stabile Nachfrage im Schnelltestgeschäft, zusätzliche OEM-Kooperationen und eine verbesserte Vertriebsdurchdringung. Auf Konzernebene erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein EBIT von -2,78 Mio. € und ein Nettoergebnis von -1,98 Mio. €. Das negative Ergebnis ist dabei wesentlich auf temporäre Effekte im Übergangsjahr zurückzuführen. Dazu zählen insbesondere die zeitlich verzögerte Wirksamkeit eingeleiteter Effizienzmaßnahmen in den Bereichen Einkauf und Vertrieb sowie die organisatorische Übergangsphase bei der Paedi Protect AG, die im ersten Halbjahr noch nicht in vollem Umfang operative Synergien realisieren konnte. Zudem beeinflussen Integrationsaufwendungen im Zuge der Erstkonsolidierung und eine außerplanmäßige Abschreibung auf Markenrechte der ZuhauseTEST-Produktlinie in Höhe von rund 0,30 Mio. € das Ergebnis. Auf Ebene der NanoRepro AG führte darüber hinaus ein Sondereffekt bei Bonuszahlungen zu einem im Jahresvergleich geringeren Personalaufwand, wodurch sich der operative Fehlbetrag weiter verringerte. Die Ertragsentwicklung bestätigt, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung führen, die positiven Effekte jedoch erst mit zeitlicher Verzögerung voll wirksam werden. Der konsolidierte Verlust 2025 ist daher nicht Ausdruck struktureller Schwächen, sondern spiegelt die geplante Übergangsphase wider, in der das Unternehmen die Integration seiner Tochtergesellschaften abschließt und die Konzernstruktur auf ein nachhaltiges Wachstum ausrichtet. Für das Geschäftsjahr 2026 gehen wir unverändert von einer Rückkehr in die operative Gewinnzone aus. Auf Konzernebene erwarten wir ein EBIT von 0,16 Mio. €, womit die Gesellschaft nach dem Übergangsjahr 2025 wieder ein positives operatives Ergebnis erzielen dürfte. Treiber dieser Ergebniswende sind unseres Erachtens vor allem Skaleneffekte in Einkauf und Vertrieb, die Realisierung von Synergien innerhalb der Gruppe sowie eine verbesserte Steuerung der Marketing- und Vertriebsaktivitäten bei der Paedi Protect AG. Zusätzlich ist im kommenden Jahr mit einer höheren Produktverfügbarkeit und neuen Sortimentserweiterungen zu rechnen, die die Umsatzbasis verbreitern und das operative Ergebnis weiter stärken dürften. Der erwartete Ergebnisanstieg spiegelt die zunehmende operative Hebelwirkung innerhalb des Konzerns wider. Durch die Zusammenführung von Einkauf, Marketing und Logistik entstehen Skaleneffekte, die zu einer deutlichen Entlastung auf der Kostenseite führen. Gleichzeitig verbessert sich die Bruttomarge infolge des steigenden Umsatzanteils der margenstarken Paedi-Protect-Produkte. Auch im Schnelltestsegment dürfte die Profitabilität infolge einer Normalisierung der Beschaffungspreise und einer effizienteren Lagerhaltung leicht zulegen. NanoRepro steht damit an der Schwelle zur nachhaltigen Profitabilität. Das Halbjahresergebnis 2025 belegt, dass die eingeleiteten Kostensenkungen und Strukturmaßnahmen bereits Wirkung zeigen, während die Konsolidierung der Beteiligungen das Ertragspotenzial für 2026 erweitert. Im Rahmen der Halbjahreszahlen 2025 bestätigen wir unsere Prognose und das Kursziel von 4,50 € je Aktie. Wir vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



