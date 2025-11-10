Die Platform Group (TPG) hat ein weiteres starkes Quartal mit solidem Umsatzwachstum und steigender Rentabilität präsentiert. Im dritten Quartal stieg der GMV im Vergleich zum Vorjahr um 51 % auf 250 Mio. EUR, während der Umsatz um 35 % auf 188,6 Mio. EUR wuchs, angetrieben durch robustes organisches Wachstum und Expansion in verschiedenen Geschäftsbereichen. Das angepasste EBITDA erhöhte sich im Jahresvergleich um 79 % auf 12,5 Mio. EUR (Margen: 6,7 %), während das berichtete EBITDA 15,7 Mio. EUR (8,3 %) erreichte. Das neu integrierte Segment Optik & Hörgeräte steuerte 4,9 Mio. EUR Umsatz und 1,3 Mio. EUR angepasstes EBITDA bei. Nach den stärkeren Ergebnissen der ersten neun Monate haben wir das für das Geschäftsjahr 2025 erwartete berichtete EBITDA auf 72 Mio. EUR und den EPS auf 2,27 EUR angehoben. BUY bleibt mit einem Kursziel von 19,50 EUR bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-ag





© 2025 mwb research