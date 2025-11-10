Der Adipositas-Markt zählt innerhalb der Biopharma-Branche weiterhin zu den heißesten Bereichen - nicht zuletzt durch den Bieterkampf zwischen Pfizer und Novo Nordisk um Metsera. Unlängst verschiebt sich der Fokus bei der Entwicklung auf weitere Parameter neben der absoluten Gewichtsreduktion in einem bestimmten Zeitraum. Die schwedische Camurus könnte dazu beitragen.Das Unternehmen, welches seine Wurzeln in der schwedischen Universität Lund hat, verfügt über seine innovative FluidCrystal-Technologie. ...

