Batteriespeicher-Boom...: Teslas Milliarden-Deal mit Samsung zeigt Heißhunger auf Nickel-Kobalt-Aluminium-Batterien!

ein Markt, der 2025 einen Wert von fast 330 Mrd. USD erreichen soll und den Nickelbedarf stark befeuert. Speichersysteme bilden mehr und mehr das Rückgrat der Energiewende. Denn so sauber der Strom aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen auch ist, so wenig stabil ist die Produktion.

Genau hier setzen hoch-nickelhaltige Nickel-Kobalt-Aluminium- Batteriespeichersysteme an, indem sie überschüssige grüne Energie speichern und bei wenig Sonnenschein oder einer Windflaute, diese beispielsweise an große Datenzentren abgeben. Denn bei den Trainings von künstlicher Intelligenz, die über Wochen hinweg und rund um die Uhr laufen, wird eine unterbrechungsfreie Grundlastversorgung benötigt.

Das trifft im Grunde den Kern des Deals, den Tesla und Samsung SDI nun scheinbar vorbereiten: Tesla braucht Energie für seine KI und will dabei unabhängiger von China werden, während Samsung das Batteriespeicher-Know-how besitzt und zudem aktuell entsprechende Kapazitäten ausbaut - in den USA.

Bei der Vorstellung seiner Q3-2025-Ergebnisse gab der südkoreanische Batterien-Hersteller nämlich bekannt, dass er plant, einen Teil der Elektrofahrzeug-Produktion, die in seinem Joint-Venture-Werk mit Stellantis in Indiana vom Band rollt, auf die Herstellung von Batteriespeichersystemen umzustellen. Das Ziel dabei soll sein, bis Ende 2026 die Batterieproduktionskapazität in den USA auf 30 Gigawattstunden zu erweitern und die Konzernergebnisse in Q4 vor allem durch das Wachstum des Batteriespeichersegments weiter zu verbessern.

Energiespeichermarkt boomt!

Ob mit Blick auf die ganze Welt oder nur auf Europa: der Markt für Hochleistungs-Energiespeicher wird von einer gewaltigen Wachstumsdynamik getrieben.

Befeuert durch die Energiewende und durch die Notwendigkeit von stabilen Netzen, könnte der globale Markt Prognosen zufolge bis zum Jahr 2032 ein Volumen von etwa 329,1 Mrd. USD erreichen und in diesem Zeitraum jährlich um 5,2% wachsen1.

In Europa sehen Analysen bis zum Jahr 2030 einen Wert des Energiespeichermarkts von über 163 Mrd. USD und ein Wachstum von 9,9% pro Jahr.

Europäische Markt für Energiespeichersysteme, 2018-2030 (in Mio. USD):

Quelle: https://www.grandviewresearch.com

Schaut man auf den rasanten Ausbau der Speicherkapazitäten, wohlgemerkt bei immer weiter sinkenden Kosten, wundert dieses mächtige Marktwachstum nicht.

Weltweiter Ausbau Batteriespeicherkapazität und Gesamtkosten der installierten Stromspeicherprojekte pro kWh:

Quelle: https://www.irena.org

Samsung SDI ist der Verbindungsstrang!

Der mögliche Deal zwischen Samsung SDI als einen der weltweiten führenden Hersteller von Batterien und Tesla zeigt, wie heiß begehrt leistungsfähige Speicherkapazitäten sind. Das schließlich treibt den Bedarf nach Nickel als essenziellen Bestandteil solcher Systeme weiter an. In diesem Szenario positioniert sich Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mit seinem Power-Projekt "Crawford' sehr prominent, und das im wörtlichen Sinne. Denn mit einem Anteil an Canada Nickel von 7,5% ist Samsung SDI einer der Ankerinvestoren beim kanadischen Durchstarter.

Das schließlich zeigt den strategischen Strang, der den südkoreanische Batterien-Hersteller und Canada Nickel (WKN: A2P0XC) eng miteinander verbindet - mit Ziel auf weiteres Wachstum.

Canada Nickels grandioses "Crawford'-Projekt!

Für viele Experten stellt Nickel sozusagen das Schweizer Messer für moderne Energiespeichersysteme dar. Schließlich trägt es maßgeblich dazu bei, dass in Batterien eine höhere Energiedichte und größere Speicherkapazität erzielt werden, parallel zu seiner kostensenkenden "Wirkung", was Energiespeichersysteme sehr viel wettbewerbsfähiger macht.

Gut, dass Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mit seinem Ausnahme-Asset "Crawford' auf der weltweit zweitgrößten Nickelreserve sitzt und, einmal in der Produktion, den drittgrößten Nickel-Sulfid-Betrieb auf der Welt besitzen wird, wohlgemerkt bei einem CO2-Ausstoß von gerade einmal 2.300 Tonnen CO2 pro produzierte Tonne, was rund 90% unter dem sonst üblichen Kohlendioxid-Ausstoß in der Nickelproduktion liegt.

Quelle: Canada Nickel

Zudem ist "Crawford' laut aktueller Machbarkeitsstudie auch in Sachen Profitabilität ein "Power-Performer'. Zum Nettogegenwartswert von sensationellen 2,5 Mrd. USD, worin 2,6 Mrd. CADerwartete Steuerbegünstigungen für die kolossalen Kohlenstoffabscheidung und -Speicherungskapazitäten von "Crawford' inkludiert sind, gesellt sich ein interner Zinsfuß von 17,1% nach Steuern, der bei entsprechenden Steuerbegünstigungen sogar auf 18,3% steigen kann.

In der Spitzenperiode der geplanten Mine von 27 Jahren könnte "Crawford' satte 48.000 Tonnen Nickel pro Jahr herstellen respektive 1,6 Mio. Tonnen Nickel, 58 Mio. Tonnen Eisen und 2,8 Mio. Tonnen Chrom über die gesamten 41 Jahre Projektlaufzeit. Das alles wohlgemerkt zu niedrigen "All-in'-Kosten von gerade einmal 1,54 US-Dollar/Pfund Nickel.

"Crawfords' Netto-"C1'-Cash-Kosten im Vergleich zu den Netto-"C1'-Cash-Kosten globaler Nickelbetriebe im Jahr 2023:

Quelle: Canada Nickel

Unterm Strich also Profitabilität pur, mit einem durchschnittlichen jährlichen EBITDA von 811 Mio. USD und einem freien Cashflow von 546 Mio. USD während der 27-jährigen Spitzenperiode bzw. von 667 Mio. USD EBITDA und 431 Mio. USD freier Cashflow während der 41-jährigen Lebensdauer der Mine.

In den Schatten gestellt werden kann Canada Nickels (WKN: A2P0XC) Flaggschiffprojekt dabei nur von seinen eigenen Portfolio-Perlen im "Timmins Nickel Distrikt'. Die nämlich könnten zusammen die weltweit größte Nickelsulfid-Ressource darstellen. So weisen die bisher über 20 hochgradigen Ziele einen 10 mal so großen mineralisierten Fußabdruck wie "Crawford' auf. Bislang wurden sechs von neun Ressourcenschätzungen für den "Timmins Nickel Distrikt' veröffentlicht, mit einem sensationellen Nickelvorkommen von 9,2 Millionen Tonnen in der Kategorie "Gemessen und Angezeigt' mit grandiosen von 0,24% Ni.

"Crawford', die "grüne" Cash-Maschine!

Canada Nickels (WKN: A2P0XC) Vision für "Crawford' ist, das Projekt in Sachen Nickelproduktion in der globalen Königsklasse zu etablieren. Dasselbe gilt aber auch für die Nachhaltigkeit des Projekts, was sich letztlich in eine noch größere Profitabilität übersetzen lässt. So zeigen die aktuellen Ergebnisse der "In-Process Tailings'-Karbonisierungstests, dass diese von Canada Nickel für "Crawford' entwickelte Technologie phänomenale 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr speichern kann.

Bedenkt man, dass führende Strategieunternehmen bestätigen, dass das "Crawford'-Projekt mit über 25,- CAD pro Tonne CO2 an Speichergebühren aus dem "IPT'-Karbonisierungsprozess rechnen kann und dass für die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung Steuergutschriften aufdie Projektinvestitionen von 37,5% bis 60% für die Jahre 2022 bis 2030 und 18,75% bis 30% für die Jahre 2031 bis 2040 geltend gemacht werden können, zahlen sich "Crawford's Null-Emissionen-Ambitionen gleich mehrfach aus.

Dass "Crawford' das einzigartige Potenzial hat, eine gigantische Cash-Maschine zu werden, zeigen auch die Ergebnisse einer aktuellen Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Ausnahme-Assets im hochgradigen Nickeldistrikt "Timmins'. Denen zufolge würde "Crawford':

während der 40 Jahre Projektlaufzeit phänomenale über 70 Mrd. CAD zum kanadischen BIPbeitragen

satte 16 Mrd. CAD an Steueraufkommen und eine ebensolche Summe an Arbeitseinkommen aus etwa 1.000 direkten und mehr als 3.000 indirekten Arbeitsplätzen generieren

Ebenso großartig grüne Fortschritte macht Canada Nickel (WKN: A2P0XC) bei seiner Kooperation mit dem australischen CO2-Mineralisierungsspezialisten NetCarb. Anfang Juni hatten sich die beiden Unternehmen auf eine Zusammenarbeit für die Optimierung der CO2-Sequestrierungsfähigkeit von "Crawford' geeinigt.

Denn NetCarbs Technologie hat das Potenzial, Canada Nickels firmeneigener "IPT'-Karbonisierung einen bombastischen Booster zu verpassen und eine CO2-Abscheidungs und -Speicherungsfähigkeit von sensationellen mehr als 500 Millionen Tonnen über die gesamte Lebensdauer des Projekts zu erreichen. Das entspricht 10-15 Millionen Tonnen CO2 jährlich, verglichen zu den 1,5 Millionen Tonnen CO2, die Canada Nickels "IPT'-Verfahren abscheiden und einlagern kann.

Profitable Nebenprodukte!

Neben dieser mächtigen CO2-Abscheidungs und -Speicherungsfähigkeit würde die Implementierung von NetCarbs Technologie aber auch zur Gewinnung drei wichtiger Nebenprodukte führen: blauer Wasserstoff, Ammoniak und Harnstoff (Urea). Während Wasserstoff als emissionsfreier Brennstoff einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leistet, werden Ammoniak und Harnstoff unter anderem zur Herstellung von Düngemitteln eingesetzt. Wohlgemerkt wird Ammoniak aktuell noch netto nach Ostkanada eingeführt. Würde es bei "Crawford' aber praktisch vor der Tür produziert, würde das die regionale Selbstversorgung mit Düngemitteln in dieser Region erheblich verbessern.

Wasserstoff and Magnesium-Produkte, die pro 1 Tonne und in einem Jahr aus "Crawfords' Abraumhalden hergestellt werden sollen:

Quelle: Canada Nickel

Nicht zu vergessen ist zudem, dass diese gesamte CO2-Abscheidungs und -Speicherungs-Wertschöpfungskette, sobald sie sich auf "Crawford' etabliert hat, auch auf Canada Nickels gesamtes Portfolio im hochgradigen "Timmins-Distrikt' übertragen ließe.

Umso großartiger sind die jüngsten Meldungen über weitere Fortschritte bei der Kooperation zwischen Canada Nickel (WKN: A2P0XC) und NetCarb. Hier nämlich wurde eine erste Bewertung abgeschlossen und gemeinsam vereinbart, bis Ende 2025 eine Reihe von Finanzierungsanträgen bei verschiedenen Förderstellen einzureichen, um entsprechende Laborarbeiten im Laufe des nächsten Jahres abzuschließen und damit den Weg der Kommerzialisierung für die Gewinnung der wertvollen Nebenprodukte zu ebenen.

Noch günstigere CO2-Speicherung!

Aber auch unabhängig von seinem eigenen wegweisenden "IPT'-Verfahren und der Zusammenarbeit mit NetCarb sucht Canada Nickel (WKN: A2P0XC) nach weiteren Wegen, "Crawford' zum CO2-Vorzeigeprojekt zu entwickeln. Davon zeugt das jetzt gestartete Pilotprojekt zur Kohlenstoffspeicherung in Kooperation mit der University of Texas at Austin. Einen Monat lang soll auf "Crawford' ein neuartiger und weltweit skalierbarer Ansatz getestet werden, der es ermöglichen soll, große Mengen an CO2 zu speichern und dabei gleichzeitig sowohl die Kosten zu senken als auch den Wert aus der Verarbeitung des Materials zu steigern. Ein klassisches "Win-Win' im Stile von Canada Nickel (WKN: A2P0XC). Das übergeordnete Ziel ist nichts Geringeres als einen CO2-freien Industriecluster im Nordosten Ontarios zu etablieren und damit wieder einmal Pionierarbeit zu leisten.

Selbstredend, dass "Crawford' mit diesem Mega-Potenzial von der Regierung Ontarios als kritisches Projekt auf nationaler Ebene ausgezeichnet wurde.

Fazit:

Nickel ist und bleibt der Treibstoff, der das weitere Wachstum von Batteriespeichersystemen anheizt. Angehende Power-Produzenten wie Canada Nickel (WKN: A2P0XC), das zudem ein Vorreiter in Sachen CO2-freie Produktion ist und dazu noch wertvolle Nebenprodukte der CO2-Abscheidung und -Speicherung bei seinem Flaggschiff "Crawford' monetarisieren kann, sind bei diesen Rahmenbedingungen prominent positioniert.

Das gilt vor allem deshalb, weil mit Samsung SDI ein strategischer Ankerinvestor an Bord ist, der mit Tesla als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und zudem ein "grüner" Pionier, wohl bald einen Energiespeicher-Milliarden-Deal abschließen wird. Umso mehr lohnt es sich, jetzt einzusteigen und das Wachstumspotenzial, das Canada Nickel (WKN: A2P0XC) auf gleich mehreren Ebenen aufweist, in vollem Umfang mitzunehmen.

