10. November 2025. Friede, Freude, Wechseljahre? Nicht ganz! Oder: ganz und gar nicht. Wie Annette Frier als Annette Frier in "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" ab heute kostenlos auf Joyn und ab Montag, 24. November 2025, um 22:15 Uhr in SAT.1 feststellt.In der neuen Comedy-Serie verzweifelt sie regelmäßig an der Menopause. Wie viel Annette Frier in der Serie steckt? "57,1811 Prozent. Ich hab's ausgerechnet. ... Ausrechnen lassen, meine Güte ...", lacht die Hauptdarstellerin und Koproduzentin im Interview.Darum geht es im Detail: Annette Frier spielt Annette Frier. Und verzweifelt fast dabei. Sie wird 50. Sie ist mitten in den Wechseljahren. Ihr Mann Sascha (Alexander Khuon) verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola (Maria Matschke Engel) macht sie bald zur Oma. Und ihre Rollenangebote lassen auch zu wünschen übrig. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser (Jasmin Shakeri) ihr unterbreitet, dass sie in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro (Caroline Frier) spielen soll, reicht es Annette. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu machen und die auch noch zu verkaufen. Die gesamte Branche lacht.Die Produktion übernimmt das Brainpool Fiction-Label "Good Humor" (Stephan Denzer). Regie führt Felix Stienz. Headwriting Sonja Schönemann. Executive Producer ist Peter Güde. Koproduzentin ist Annette Frier.Was der Montag vereint, soll SAT.1 nicht trennen: Ab 24. November 2025 läutet das Dream-Team, Henning Baum und Annette Frier, montags wieder die Woche ein. Um 20:15 Uhr zeigt SAT.1 neue Folgen von "Der letzte Bulle" in Doppelfolgen. Dann übernimmt Annette Frier mit "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage".Infos und Fotomaterial finden Sie unter:https://www.picdrop.com/joyn/frierundfuenfzig/"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" ab Montag, 10. November 2025, kostenlos auf Joyn und ab Montag, 24. November 2025, um 22:15 Uhr, in SAT.1