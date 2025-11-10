Termine der Woche: Pfizer gewinnt, Disney berichtet & Siemens verkauft
|Aktuelle Nachrichten
|12:24
|Aktien Europa: Hoffnungen auf Shutdown-Ende ermutigen Anleger
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas wichtigsten Börsen haben die Anleger am Montag wieder Mut gefasst. Dank Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns zog der EuroStoxx 50 am Mittag um...
|11:54
|Termine der Woche: Pfizer gewinnt, Disney berichtet & Siemens verkauft
|11:10
|Pfizer-Aktie: Erwacht sie nun aus dem Dornröschenschlaf?
|Die Pfizer-Aktie dümpelt seit einem halben Jahr zwischen 22 und 27 US$ auf und ab, ohne einen nachhaltigen Aufschwung zu schaffen. Erwacht der US-Pharmariese mit dieser Übernahme nun aus seinem Dornröschenschlaf?...
|10:13
|Novo Nordisk: Niederlage im Bieterwettstreit mit Pfizer
|10:07
|Pfizer wins $10 billion bidding war for Metsera
|11:54
|Termine der Woche: Pfizer gewinnt, Disney berichtet & Siemens verkauft
|11:11
|NEC und Siemens kooperieren zur Förderung von Smart-Factory-Innovationen
|10:51
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 91. Zwischenmeldung
Siemens...
|09:50
|Ägypten baut mit Siemens Hilfe das sechstgrößte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt: Siemens ...
|09:30
|Siemens-Aktie im Fokus - Marktbeobachter erwarten bald klare Signale!!!
|12:50
|Disney Jr to return to linear in the UK and Ireland
|12:38
|Disney Jr channel returning to Sky
|12:07
|Disney+, Bushido oder Philips-Gadgets: Bei den aktuellen Angeboten von Vodafone Happy ist für jeden etwas dabei
|11:59
|Disney+ im November 2025: Die neuen Filme und Serien im Überblick
|11:54
|Termine der Woche: Pfizer gewinnt, Disney berichtet & Siemens verkauft
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|PFIZER INC
|21,245
|+0,54 %
|SIEMENS AG
|245,80
|+3,58 %
|WALT DISNEY COMPANY
|96,17
|+0,44 %