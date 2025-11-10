Barings Emerging EMEA Opportunities Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 10
Barings Emerging EMEA Opportunities PLC
It is announced that at the close of business on 07 November 2025, the unaudited Net Asset Value (NAV) per ordinary share valued on a bid price basis, is:
Including current period revenue to 07 November 2025 894.84 pence per ordinary share
Excluding current period revenue 882.69 pence per ordinary share
Legal Entity Identifier 213800HLE2UOSVAP2Y69
10 November 2025
