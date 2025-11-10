ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose erreicht habe, sei eine deutlich positive Nachricht für die Anleger, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der hochwirksame orale Wirkstoff habe das Potenzial, auch bei der Behandlung der schubfreien Multiplen Sklerose ein Multi-Milliarden-Dollar-Blockbuster zu werden - sofern das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil beherrschbar ist./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048





© 2025 dpa-AFX-Analyser