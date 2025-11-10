Toronto, Ontario, 10. November 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) ("Powermax" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse einer integrierten geowissenschaftlichen Interpretation bekannt zu geben, die in seinem Konzessionsgebiet Atikokan mit Seltenerdmetallen (REE) durchgeführt wurde, welches sich ca. 35 km nordwestlich von Atikokan (Ontario) befindet. Die Studie - durchgeführt von Shahab Tavakoli, P.Geo., Geodatenwissenschaftler und Geophysiker - integriert geologische, geophysikalische und geochemische Datensätze, um prioritäre REE-Explorationsziele in den Blöcken A, B und C mit einer Gesamtfläche von 9.416 Hektar im Bergbaurevier Thunder Bay zu definieren.

Die Desktop-Studie umfasste historische Daten zu Luftmagnetik (MAG), Bouguer-Schwere (BG) und Radiometrie (RAD) sowie Daten des Ontario Geological Survey (OGS) zur Geochemie tiefer Seesedimente, um potenzielle Zonen mit erhöhten REE-Werten im gesamten Konzessionsgebiet abzugrenzen.

Highlights der Studie

- Klar definierter REE-Korridor entlang des Kontakts zwischen Batholith und Gneis: Die Integration mehrerer Datensätze ergibt einen strukturell-geochemischen Korridor mit REE-Anreicherung entlang der Kontaktfläche zwischen dem White-Otter-Batholith und der Dashwa-Gneisabfolge, einer Umgebung, die durch steile strukturelle Gefüge und fruchtbare lithologische Kontraste geprägt ist, die für REE-haltige Alterationssysteme förderlich sind.

- Starke REE-Anomalien in den Blöcken B und C bestätigt: Die südlichen Blöcke ergaben Werte für die Gesamtmenge an Seltenerdelementen (TREE) von 254 bis 1.947 ppm (Mittelwert ˜ 616 ppm) in den Seesedimentproben des OGS, was mit geringer Schwerkraft, gedämpfter magnetischer Suszeptibilität und erhöhten Th/K- (> 4,5-5,5) und Th/U-Verhältnissen (> 7,5-8,5) einherging. Diese Eigenschaften grenzen einen in Nordost-Südwest-Richtung verlaufenden mineralisierten Korridor ab, der dahingehend interpretiert wird, dass in ihm phosphathaltige, in Metasedimenten enthaltene REE-Systeme lagern, die genetisch mit Kalk-alkalischem Granitmagmatismus in Verbindung stehen.

- Zusätzlich lokalisiertes Potenzial in Block A: Im Inneren des White-Otter-Batholiths treten mäßig erhöhte TREE-Werte (339-1.111 ppm; Mittelwert ˜ 570 ppm) entlang von schwachmagnetischen Korridoren mit geringer Schwerkraft auf, was auf strukturell kontrollierte hydrothermale Alterationszonen und potenzielle kleinere Th-REE-haltige Pegmatitsysteme hindeutet.

Laufendes Explorationsprogramm

Powermax hat die nächste Phase der Exploration eingeleitet, die darauf ausgelegt ist, die Ergebnisse der Desktop-Studie zu validieren und zu erweitern. Das laufende Programm umfasst wie folgt:

- Derzeit werden luftgestützte hochauflösende magnetische und radiometrische Untersuchungen (= 100 m Linienabstand) durchgeführt, um die Geometrie der REE-haltigen Zonen zu verfeinern und zusätzliche strukturelle Trends zu identifizieren (siehe Pressemitteilung vom 21. Oktober 2025).

- Detaillierte geologische Kartierung und strukturelle Interpretation in der Kontaktzone White Otter-Dashwa mit Fokus auf wichtigen Alterationskorridoren und Scherstrukturen;

- Systematische Oberflächenprobenahme, einschließlich Gesteins- und Bodenprobenahme, zur Bestätigung der in der Desktop-Prüfung identifizierten REE-haltigen Phasen wie Monazit, Allanit, Xenotim und Fluorapatit (siehe Pressemitteilung vom 16. Oktober 2025); und

- Integration neuer Felddaten in bestehende regionale geophysikalische und geochemische Datensätze, um potenzielle bohrbereite Ziele für anschließende Explorationsphasen zu priorisieren.

Die Feldergebnisse werden in das laufende REE-Explorationsmodell für Atikokan eingebunden, was das geologische Verständnis verbessern und die Folgearbeiten in den vielversprechendsten Zonen innerhalb der Blöcke B und C steuern wird.

Abbildung 1: Karte mit Kennzeichnung der REE-Gesamtmenge in Seesedimenten und der restmagnetischen Anomalie (nT)

Stellungnahme des CEO

"Wir sind durch die Fortschritte in Atikokan sehr ermutigt", sagte Paul Gorman, President und CEO von Powermax Minerals Ltd. "Die Desktop-Studie lieferte eine solide wissenschaftliche Grundlage für die Identifizierung von mit REE angereicherten Korridoren, und wir erweitern nun unser aktives Feldprogramm aufgrund dieser Ergebnisse. Die Integration von Bodenbeobachtungen, geochemischen Untersuchungsergebnissen und hochauflösender Geophysik wird es uns ermöglichen, rasche Fortschritte bei der Festlegung spezifischer Ziele für eine detaillierte Folgeexploration zu machen."

Über das REE-Konzessionsgebiet Atikokan

Das REE-Konzessionsgebiet Atikokan umfasst drei Mineralkonzessionsblöcke (A, B und C) mit einer Fläche von ca. 9.416 Hektar im Nordwesten Ontarios und liegt 35 km nordwestlich der Stadt Atikokan und 188 km westlich von Thunder Bay. Das Konzessionsgebiet ist ganzjährig über ein Netz von Schotter- und Forststraßen zugänglich, die von den Highways 622 und 11 abzweigen. Geologisch betrachtet, befindet es sich in der Nähe der Grenze zwischen den Unterprovinzen Wabigoon und Quetico und der Oberen Provinz aus dem Archaikum - einem Gebiet, das für fruchtbare granitische Intrusionen, reaktive metasedimentäre Gesteine und günstige strukturelle Korridore für REE- und lithiumhaltige Pegmatitmineralisierungen bekannt ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Webseite: www.powermaxminerals.com

Tel: (416) 768-6101

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich Seltenerdelemente konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan erworben, das aus 455 nicht patentierten Bergbauclaims im Nordwesten Ontarios besteht. Powermax besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu solchen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über potenzielle Mineralisierungen, Explorationspläne, den Zeitplan für Aktivitäten und zukünftige Explorationsergebnisse. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Powermax Minerals Inc. lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

