Der Dax startet mit Schwung und frischem Elan in die neue Handelswoche.In den USA mehren sich überraschend die Anzeichen dafür, dass der Shutdown der Bundesbehörden unmittelbar vor dem Ende stehen könnte. Das hebt gegenwärtig die Stimmung an den Aktienmärkten. Der Dax nähert sich nun wieder der psychologisch relevanten Marke von 24.000 Punkten. Eine Rückkehr über die 24.000 Punkte würde die Chancen auf eine Jahresendrallye im Dax noch einmal ...

