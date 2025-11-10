Mit einem weiteren Jahr Verspätung soll Teslas E-Lkw Semi Ende 2026 in die Serienproduktion gehen - in neuem Design. An der von Insider:innen als "unpraktisch" bezeichneten Konstruktion der Fahrerkabine scheint sich aber nichts geändert zu haben. Mitte November 2017 hatte Tesla mit dem Semi einen elektrischen Sattelschlepper vorgestellt, der Ende 2022 -Â mit drei Jahren Verspätung -Â an eine erste Firma ausgeliefert wurde. Branchenbeobachter:innen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.