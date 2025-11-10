Rivian legt seinem Firmenchef RJ Scaringe einen Vergütungsplan im Wert von bis zu 4,6 Milliarden US-Dollar über die nächsten zehn Jahre vor. Dem Ansatz von Tesla folgend, koppelt das Angebot ein überdurchschnittlich hohes CEO-Gehalt an üppige Marktgewinne. Wie Reuters berichtet, ist das Vergütungspaket des Rivian-CEO an Aktienkurs- und Finanzziele gekoppelt. Aktuell soll RJ Scaringe etwa zwei Prozent an Rivian halten. Das neue Paket - sollte er es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
