Montag, 10.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Glencore schließt wohl größte Kupferhütte - Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
10.11.25 | 14:35
107,65 Euro
+5,75 % +5,85
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
Dow Jones News
10.11.2025 14:09 Uhr
258 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: Siemens Energy AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Siemens Energy AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Siemens Energy AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

München (pta000/10.11.2025/13:37 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Siemens Energy AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 5299005CHJZ14D4FDJ62 
Straße, Hausnr:         Otto-Hahn-Ring 6 
PLZ:              81739 
Ort:              München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Amundi S.A. Registrierter Sitz und Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 04.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   2,82          0,08             2,90           861.104.914 
  letzte   3,19          0,01             3,20 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000ENER6Y0 0             24.310.738          0,00          2,82 
  Summe:                     24.310.738                        2,82

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments      Fälligkeit /     Ausübungszeitraum /    Stimmrechte   Stimmrechte in % 
                     Verfall        Laufzeit        absolut 
securities lending (right to                            672.851      0,08 
recall) 
                                   Summe:         672.851       0,08

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen         Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5%  Summe in %, wenn 5% 
                          oder höher         oder höher        oder höher 
Amundi S.A. 
Amundi Asset Management S.A.S. 
- 
Amundi S.A. 
CPR Asset Management S.A. 
- 
Amundi S.A. 
Amundi Asset Management S.A.S. 
Amundi Japan Ltd. 
- 
Amundi S.A. 
Amundi Asset Management S.A.S. 
Amundi Austria GmbH 
- 
Amundi S.A. 
Amundi Asset Management S.A.S. 
Amundi Deutschland GmbH 
- 
Amundi S.A. 
Amundi Asset Management S.A.S. 
Amundi Ireland Limited 
- 
Amundi S.A. 
Amundi Asset Management S.A.S. 
Amundi SGR SpA 
- 
Amundi S.A. 
Amundi Asset Management S.A.S. 
SABADELL ASSET MANAGEMENT SA, SGIIC 
- 
Amundi S.A. 
Amundi Asset Management S.A.S. 
Amundi Iberia SGICC, SA 
- 
Amundi S.A. 
Amundi Asset Management S.A.S. 
Amundi Investment Fund Management Private 
Limited Company 
- 
- 
- 
-

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 10.11.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762778220485 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 07:37 ET (12:37 GMT)

© 2025 Dow Jones News
