DJ PTA-PVR: Siemens Energy AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Siemens Energy AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

München (pta000/10.11.2025/13:37 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Siemens Energy AG Legal Entity Identifier (LEI): 5299005CHJZ14D4FDJ62 Straße, Hausnr: Otto-Hahn-Ring 6 PLZ: 81739 Ort: München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Amundi S.A. Registrierter Sitz und Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 04.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 2,82 0,08 2,90 861.104.914 letzte 3,19 0,01 3,20 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000ENER6Y0 0 24.310.738 0,00 2,82 Summe: 24.310.738 2,82

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in % Verfall Laufzeit absolut securities lending (right to 672.851 0,08 recall) Summe: 672.851 0,08

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder höher oder höher oder höher Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. - Amundi S.A. CPR Asset Management S.A. - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi Japan Ltd. - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi Austria GmbH - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi Deutschland GmbH - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi Ireland Limited - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi SGR SpA - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. SABADELL ASSET MANAGEMENT SA, SGIIC - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi Iberia SGICC, SA - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi Investment Fund Management Private Limited Company - - - -

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 10.11.2025

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762778220485 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 07:37 ET (12:37 GMT)