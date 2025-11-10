Anzeige
Mehr »
Montag, 10.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Glencore schließt wohl größte Kupferhütte - Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
10.11.25 | 14:39
86,70 Euro
+0,65 % +0,56
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
86,4686,5214:54
86,4886,5414:54
Dow Jones News
10.11.2025 14:21 Uhr
172 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 25

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 25

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 25

München (pta000/10.11.2025/13:50 UTC+1)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 9. November 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 217.915 Stamm- und 43.065 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
03.11.2025  599                 81,3193                  AQUIS (AQEU) 
03.11.2025  5.800                81,5946                  CBOE Europe (CEUX) 
03.11.2025  505                 80,7800                  Turquoise (TQEX) 
03.11.2025  5.904                81,4976                  Xetra 
04.11.2025  10.676                80,2529                  AQUIS (AQEU) 
04.11.2025  66.850                80,2451                  CBOE Europe (CEUX) 
04.11.2025  12.986                80,2458                  Turquoise (TQEX) 
04.11.2025  107.808               80,2228                  Xetra 
05.11.2025  368                 80,6426                  AQUIS (AQEU) 
05.11.2025  1.996                80,3440                  CBOE Europe (CEUX) 
05.11.2025  582                 79,6996                  Turquoise (TQEX) 
05.11.2025  3.841                80,2024                  Xetra 
06.11.2025  -                  -                     - 
07.11.2025  -                  -                     -

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
03.11.2025  45                  75,6500                  AQUIS (AQEU) 
03.11.2025  4.899                75,6145                  CBOE Europe (CEUX) 
03.11.2025  928                 75,4645                  Turquoise (TQEX) 
03.11.2025  4.409                75,6690                  Xetra 
04.11.2025  128                 74,6266                  AQUIS (AQEU) 
04.11.2025  5.981                74,5645                  CBOE Europe (CEUX) 
04.11.2025  940                 74,3647                  Turquoise (TQEX) 
04.11.2025  19.979                74,6034                  Xetra 
05.11.2025  851                 75,0065                  CBOE Europe (CEUX) 
05.11.2025  4.905                74,8022                  Xetra 
06.11.2025  -                  -                     - 
07.11.2025  -                  -                     -

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762779000484 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 07:50 ET (12:50 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.