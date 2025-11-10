DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 25
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 25
München (pta000/10.11.2025/13:50 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 9. November 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 217.915 Stamm- und 43.065 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 03.11.2025 599 81,3193 AQUIS (AQEU) 03.11.2025 5.800 81,5946 CBOE Europe (CEUX) 03.11.2025 505 80,7800 Turquoise (TQEX) 03.11.2025 5.904 81,4976 Xetra 04.11.2025 10.676 80,2529 AQUIS (AQEU) 04.11.2025 66.850 80,2451 CBOE Europe (CEUX) 04.11.2025 12.986 80,2458 Turquoise (TQEX) 04.11.2025 107.808 80,2228 Xetra 05.11.2025 368 80,6426 AQUIS (AQEU) 05.11.2025 1.996 80,3440 CBOE Europe (CEUX) 05.11.2025 582 79,6996 Turquoise (TQEX) 05.11.2025 3.841 80,2024 Xetra 06.11.2025 - - - 07.11.2025 - - -
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 03.11.2025 45 75,6500 AQUIS (AQEU) 03.11.2025 4.899 75,6145 CBOE Europe (CEUX) 03.11.2025 928 75,4645 Turquoise (TQEX) 03.11.2025 4.409 75,6690 Xetra 04.11.2025 128 74,6266 AQUIS (AQEU) 04.11.2025 5.981 74,5645 CBOE Europe (CEUX) 04.11.2025 940 74,3647 Turquoise (TQEX) 04.11.2025 19.979 74,6034 Xetra 05.11.2025 851 75,0065 CBOE Europe (CEUX) 05.11.2025 4.905 74,8022 Xetra 06.11.2025 - - - 07.11.2025 - - -
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate
[ source: https://www.pressetext.com/news/1762779000484 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2025 07:50 ET (12:50 GMT)