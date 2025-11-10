© Foto: Nathan Denette - The Canadian Press

Der kanadische Bergbaugigant hat nach einem Quartal mit starken Goldpreisen und sprudelnden Einnahmen sowohl seine Dividende als auch sein Aktienrückkaufprogramm deutlich aufgestockt.Konkret hebt Barrick Mining die reguläre Quartalsdividende um 25 Prozent auf 12,5 US-Cent je Aktie an. Zusätzlich erhalten Anteilseigner einen Performance-Bonus von weiteren 5 Cent. Parallel dazu hat der Vorstand ein neues Rückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar genehmigt - zusätzlich zu den bereits in diesem Jahr zurückgekauften Aktien im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar. Grund für die Großzügigkeit ist der Rekord-Cashflow: Im dritten Quartal generierte Barrick 1,5 Milliarden US-Dollar an freiem …