Nach der späten Kursstabilisierung in New York am Freitag können die Anleger zu Beginn der neuen Woche auf Gewinne hoffen. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellten Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns die Stimmung auf. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent höher auf 47.168 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 erwartet IG sogar 1,5 Prozent im Plus bei 25.424 Punkten. Erstmals seit Beginn des erbitterten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.