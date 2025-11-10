Termine der Woche: Pfizer sticht Novo Nordisk aus, Disney berichtet & Siemens verkauft!

Anzeige
Montag, 10.11.2025
Glencore schließt wohl größte Kupferhütte - Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101
Markus Weingran
10.11.2025 15:27 Uhr
Das Bietergefecht um Metsera ist beendet. Dessen Vorstand ist nämlich eingefallen: Der Vorschlag von Novo Nordisk sei ein unvertretbar hohes rechtliches und regulatorisches Risiko. Sollten Anleger jetzt Pfizer kaufen?Der Wochenstart bringt gleich mehrere spannende Themen an die Börse. In den USA stehen mit Disney, Cisco und Plug Power gleich drei Bekannte vor wichtigen Quartalszahlen - Anleger blicken gespannt auf frische Impulse. Zudem sorgt eine Nachricht aus der Pharmabranche für Bewegung: Pfizer profitiert davon, dass Novo Nordisk ein wichtiges Projekt aufgibt. Am deutschen Markt rückt der DAX wieder näher an die 24.000 Punkte heran, während Hannover Rück mit einer angehobenen Prognose …

