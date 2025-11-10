FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk von 333 auf 313 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Drittquartalszahlen unterhalb der Markterwartungen hätten die Dringlichkeit des vom Pharmakonzern jüngst angekündigten Kostensenkungsprogramms bestätigt, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/la



