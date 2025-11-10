Harvest Technology, DroneShield, Palantir: Vernetzte Sicherheitssysteme als strategische Ressource

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Harvest Technology Group. (ISIN: AU0000082422)

Die globale Sicherheits- und Verteidigungsindustrie befindet sich im Wandel: Autonome Systeme, Sensorik und Echtzeitdaten verändern die Einsatzlogistik von Militär, Energie und Industrie. Doch jenseits von Drohnen oder Künstlicher Intelligenz entscheidet eine oft unsichtbare Komponente über Erfolg oder Scheitern - die Kommunikationsinfrastruktur. Die australische Harvest Technology Group (WKN A3EEK1, ISIN AU0000082422) hat sich genau darauf spezialisiert: auf stabile, sichere und effiziente Datenübertragung auch unter schwierigen Bedingungen.

Mit ihrer Technologieplattform "Nodestream" ermöglicht Harvest den Austausch von Video-, Audio- und Sensordaten in Echtzeit. Von Offshore-Anlagen über autonome Schiffe bis hin zu Verteidigungsprojekten deckt das Unternehmen dabei ein Feld ab, das in der digitalen Sicherheitsarchitektur zunehmend zentral wird.

Kommunikationsinfrastruktur als Rückgrat der Verteidigungsdigitalisierung

Der Markt für sicherheitskritische Datenkommunikation wächst mit einer rasanten Geschwindigkeit. Regierungen und Konzerne investieren in Technologien, die Überwachung, Steuerung und Einsatzkoordination auch über große Distanzen ermöglichen. Denn ohne eine stabile Kommunikation ist keine Autonomie möglich - und genau hier liegt der technologische Vorteil von Harvest.

Im jüngsten Tätigkeitsbericht zum September-Quartal 2025 meldete das Unternehmen mehrere Verteidigungsaufträge, darunter die Entwicklung von vier vollständig vorfinanzierten Prototypen für unbemannte Überwasserschiffe (Unmanned Surface Vessels) im Nahen Osten. Hinzu kommen Anwendungen in der Exploration, wo Nodestream für die Echtzeit-Datenübertragung bei Bohrungen eingesetzt wird.

Vergleich zu DroneShield und Palantir Technologies

Während DroneShield Ltd. (WKN A2DWX2, ISIN AU000000DRS6) sich auf die physische Sicherheit durch Drohnenerkennung und Abwehrsysteme spezialisiert hat, agiert Palantir Technologies Inc. (WKN A2QA4J, ISIN US69608A1088) auf der Ebene der Datenanalyse und Entscheidungsintelligenz. Beide Unternehmen bedienen zentrale Funktionen moderner Sicherheitsarchitekturen: Wahrnehmung und Auswertung. Harvest dagegen besetzt den Raum dazwischen - die Übertragungsebene.

Während Palantir Daten in Informationsvorsprünge verwandelt und DroneShield Bedrohungen erkennt, stellt Harvest sicher, dass diese Daten überhaupt in Echtzeit ankommen. Damit wird das Unternehmen zum verbindenden Element der digitalen Sicherheitsinfrastruktur - ein Segment, das mit der zunehmenden Automatisierung militärischer und industrieller Systeme rapide an Bedeutung gewinnen könnte.

Vom Nischenanbieter zum Schlüsselpartner

Harvests Fortschritte bei Effizienz, Projektausbau und internationaler Präsenz zeigen eine klare Richtung: weg vom projektorientierten Technologielieferanten hin zum Anbieter einer skalierbaren Kommunikationsplattform. Der Ansatz ähnelt der frühen Phase von Palantir, als das US-Unternehmen zunächst in kleinen Regierungsprojekten getestet wurde, bevor es in großem Maßstab eingeführt wurde. Auch DroneShield startete mit Pilotkunden im Verteidigungsbereich, bevor es zu einem strategischen Partner für Streitkräfte avancierte.

Ob Harvest eines Tages tatsächlich in einer Liga mit DroneShield oder Palantir spielen wird, bleibt abzuwarten. Doch das Fundament ist gelegt - und es ruht auf einer Fähigkeit, die in einer zunehmend vernetzten Welt unverzichtbar wird: Kommunikation, die unter allen Bedingungen funktioniert.



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Harvest Technology, DroneShield, Palantir: Vernetzte Sicherheitssysteme als strategische Ressource appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US69608A1088,AU0000082422