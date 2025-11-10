

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.11.2025 / 17:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Vorname: Hans Georg Nachname(n): Näder Position: Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin (Vorsitzender)

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ottobock SE & Co. KGaA

b) LEI

529900LR96WLQ75KCE70

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000BCK2223

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 593.825 Aktien, die zunächst im Rahmen einer Wertpapierleihe mit Erwerbsoption des Entleihers zur Verfügung gestellt wurden (Greenshoe-Option im Zusammenhang mit dem Börsengang der Ottobock SE & Co. KGaA)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 66,00 EUR 39.192.450,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 66,00 EUR 39.192.450,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





