© Foto: DALL*E

US-Milliardär Stanley Druckenmiller investiert Millionen von Dollar in zwei Aktien, nachdem er sich von Nvidia und Palantir getrennt hat.Die aktuellen 13F-Meldungen zeigen, dass Druckenmillers Duquesne Family Office bereits im dritten Quartal 2024 alle Nvidia-Aktien verkauft und bis Mitte 2025 seine gesamte Palantir-Position vollständig abgebaut hat. Druckenmiller hat jetzt seinen Fokus auf den Gesundheitssektor verlagert und die Beteiligung an Eli Lilly auf 100.675 Aktien erhöht, mit einem Wert von rund 78,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Eli Lilly führt im Bereich der GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion und Behandlung von Diabetes, mit Produkten wie Mounjaro. Zudem …