DJ Aktien Schweiz fest - Roche nach positiver Studie gesucht

DOW JONES--Mit deutlichen Kursgewinnen ist der schweizerische Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Hoffnung auf ein baldiges Ende der Haushaltssperre in den USA und des damit verbundenen "Shutdown" ermutigten die Anleger zum Kauf von Aktien.

Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 12.455 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,73 (zuvor: 15,65) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von der Roche-Aktie, die um 3,9 Prozent zulegte. Der Pharmakonzern hatte ermutigende Ergebnisse einer Studie zum Multiple-Sklerose-Kandidaten Fenebrutinib veröffentlicht.

Gefragt waren ferner Konjunkturzykliker wie ABB (+1,3%), Holcim (+1,5%) oder Sika (+1,9%). Defensive Werte wie Nestle (+0,4%) oder Swisscom (-0,6%) fanden weniger Zulauf oder wurden verkauft.

Richemont legten um 2 Prozent zu. Die Analysten von JP Morgan (JPM) hatten in einer Studie zur Luxusgüterbranche die Aktie als ihre Favoritin innerhalb des Sektors bezeichnet. Vor allem das Schmucksegment des Unternehmens dürfte gut abschneiden, erwarten die Analysten.

Swiss Life (+0,2%) wurden derweil gebremst von einem Analystenkommentar: Keefe, Bruyette & Woods hatte die Aktien des Versicherers auf "Underperform" von "Market Perform" abgestuft.

November 10, 2025 11:39 ET (16:39 GMT)

