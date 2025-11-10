Stratec-Aktien konnten am Montag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 10,74 Prozent der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 21,75 Euro, das Tageshoch hat man mit 22,05 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 2 x kaufen und 3 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 28,00 Euro und 46,00 Euro sehr weit auseinander. Alle Analysten sehen einen Kursgewinn, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
