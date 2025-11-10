Raiffeisen Bank International-Aktien stiegen am Montag 4,36 Prozent und belegten einen guten zweiten Platz im Austrian Traded Index. Zum Handelsende notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 32,52 Euro, das Tageshoch hat man mit 32,62 Euro gesehen. Im laufenden Jahr steht ein Plus von rund 65 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursgewinn von 120 Prozent deutlich besser ab. Wenn man die Bewertungen auf MarketScreener ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.