Gespannt erwartet die Börse die Entscheidung des Technologiekonzerns Siemens über seine Tochter Healthineers. Am Donnerstag (13.11.) lädt der Technologiekonzern zum Kapitalmarkttag - und legt Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/2025 vor. Das Geschäftsjahr des Siemens-Konzerns endete bereits am 30. September. Kommenden Donnerstag (13.11.) wird das Management um CEO Roland Busch im Rahmen eines Kapitalmarkttags die Zahlen präsentieren und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE