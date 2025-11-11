Gespannt erwartet die Börse die Entscheidung des Technologiekonzerns Siemens über seine Tochter Healthineers. Am Donnerstag (13.11.) lädt der Technologiekonzern zum Kapitalmarkttag - und legt Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/2025 vor. Das Geschäftsjahr des Siemens-Konzerns endete bereits am 30. September. Kommenden Donnerstag (13.11.) wird das Management um CEO Roland Busch im Rahmen eines Kapitalmarkttags die Zahlen präsentieren und ...

