Beim Kapitalmarkttag in dieser Woche dürfte der Industrieriese den Verkauf weiterer Healthineers-Anteile bekannt geben. Künftig will Siemens mit den Kerngeschäften Automatisierung und Elektrifizierung Erfolge feiern.Anlege und Analysten erwarten, dass das Unternehmen in dieser Woche den Abschied von einem Großteil seiner Beteiligung an Siemens Healthineers ankündigt. Das dürfte vermutlich über eine steuerneutrale Sachdividende abgewickelt werden. Siemens würde damit seinen Anteil auf rund 30 Prozent reduzieren und Healthineers vollständig aus der Konzernbilanz herauslösen. Für Siemens wäre das laut Jefferies der "letzte strategische Schwenk": Nach Jahren des Umbaus entstünde ein klar …