Der DAX ist am Montag stark in die neue Woche gestartet. Er ging mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 23.959,99 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den Dienstag sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent höher auf 24.060 Zähler. Das sich abzeichnende Ende des Shutdowns in den USA unterstützt auch hierzulande.Konjunkturseitig stehen am Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen für November im Fokus. Auf Unternehmensseite gibt es eine ganze Reihe ...

