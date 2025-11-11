DJ Ströer bestätigt Ausblick nach leichtem Wachstum

DOW JONES--Ströer hat in den ersten neun Monaten ein nur leichtes Wachstum verzeichnet. Der im MDAX notierte Außenwerber bestätigte seinen im September gesenkten Ausblick für 2025 und spricht von einer Belebung im vierten Quartal.

"Für 2026 erwarten wir, auf Basis der derzeitig geführten Jahresgespräche mit Agenturen und Kunden, eine Beschleunigung der Entwicklung unseres Außenwerbegeschäfts im Vergleich zu 2025", sagte Co-CEO Christian Schmalzl.

Im dritten Quartal sank der Umsatz leicht auf 492 Millionen Euro von 496 Millionen im Vorjahr. In den ersten neun Monaten stand ein Anstieg auf 1,47 von 1,46 Milliarden Euro zu Buche.

Im Kerngeschäft Außenwerbung (OOH Media) betrug der Umsatzanstieg im Neunmonatszeitraum 5 Prozent auf 691 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank im Quartal auf 147 von 157 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten fiel es auf 414 von 420 Millionen.

Unter dem Strich blieben im Quartal knapp 30 Millionen Euro übrig und damit weniger als im Vorjahr. In den ersten neun Monaten sank der Gewinn leicht auf 75 Millionen Euro.

Ströer erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis EBITDA auf Vorjahresniveau von 2,05 Milliarden Euro bzw. 626 Millionen Euro.

