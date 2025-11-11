Die Munich Re hat im dritten Quartal 2025 starke Zahlen vorgelegt. Der Rückversicherer sieht sich klar auf Kurs, das Jahresziel eines Gewinns von sechs Milliarden Euro Gewinn zu erreichen. Vorbörslich herrscht dennoch Ernüchterung. Ist gut bei Munich Re also diesmal nicht gut genug?Munich Re erzielte von Juli bis September ein Konzernergebnis von 2,0 Milliarden Euro - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten summiert sich der Überschuss auf 5,2 Milliarden Euro.Das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.