Glänzender Wochenstart für die Papiere von Barrick Mining. Die Aktie des kanadischen Goldbergbauriesen hat am Montag einen Kurssprung von knapp 6% verzeichnet und notiert nun bei 35,15 US$. Anleger haben gleich mehrere Gründe zum Jubeln: Gewinn und Cashflow steigen Vor Börsenbeginn hat das Unternehmen Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Die Produktion ging in den drei Monaten bis September im Jahresvergleich zwar um 12% auf 829.000 Unzen zurück, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.