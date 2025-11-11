Glänzender Wochenstart für die Papiere von Barrick Mining. Die Aktie des kanadischen Goldbergbauriesen hat am Montag einen Kurssprung von knapp 6% verzeichnet und notiert nun bei 35,15 US$. Anleger haben gleich mehrere Gründe zum Jubeln: Gewinn und Cashflow steigen Vor Börsenbeginn hat das Unternehmen Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Die Produktion ging in den drei Monaten bis September im Jahresvergleich zwar um 12% auf 829.000 Unzen zurück, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
