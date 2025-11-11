Datum der Anmeldung:
07.11.2025
Aktenzeichen:
B9-107/25
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, München (D); Allianz Gruppe, München (D); Erwerb von mehr als 25 % des Kapitals an APDSF II, Luxemburg (LUX)
Produktmärkte:
Vermögensverwaltung
