Einstufung von GBC AG zu Reply S.p.A. Unternehmen: Reply S.p.A. ISIN: IT0005282865 Anlass der Studie: GBC Italian Champions 2025 Empfehlung: Kaufen Kursziel: 175,00 € Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger, Marcel Goldmann

Liebe Investoren,



Auch in diesem Jahr präsentieren wir im Rahmen der vorliegenden Studie "GBC Italian Champions" italienische Small- und Midcaps, die aus unserer Sicht besonders vielversprechend sind. Wie schon im letzten Jahr weist unsere Auswahl eine hohe Branchendiversifikation auf und deckt ein breites Größenspektrum ab. Neun Unternehmen aus der Vorjahresstudie haben es erneut in die diesjährige Auswahl geschafft. Das bedeutet, dass wir Ihnen im Rahmen dieser Studienaktualisierung vier neue Investmentideen vorstellen.



Auch dieses Jahr gilt: Der Blick über die Landesgrenze kann sich lohnen. Während der deutsche Kapitalmarkt für viele Unternehmen keine attraktive Option mehr zu sein scheint, ist die Beliebtheit des italienischen Kapitalmarktes ungebrochen hoch. Während die IPO-Aktivität in Deutschland bereits seit Jahren auf einem geringen Niveau liegt, werden an der Mailänder Börse stetig neue Unternehmen gelistet. In Deutschland sind die Neuemissionen in den vergangenen Jahren fast zum Erliegen gekommen. Nachdem 2023 nur drei Börsengänge stattgefunden hatten, war das Jahr 2024 mit fünf Börsengängen nicht deutlich besser. Demgegenüber verzeichnete die Mailänder Börse mit 35 Börsengängen im Jahr 2023 bzw. 23 im Jahr 2024 eine ungebrochen hohe IPO-Aktivität.



Die höhere Bereitschaft italienischer Unternehmen, an die Börse zu gehen, dürfte unter anderem strukturellen Vorteilen zu verdanken sein. Zu nennen sind hier beispielsweise Mehrfachstimmrechte, die eine bessere Kontrolle der Gründer und einen guten Übernahmeschutz ermöglichen. Gerade für mittelständische Unternehmen ist dies ein gutes Argument für eine Kapitalmarktorientierung. Zudem können Emittenten bei einem Börsengang von Steuervorteilen profitieren. Der hohe Stellenwert, den Aktien genießen, zeigt sich auch in der geplanten Investitionsinitiative Fondo Nazionale Strategico. Unter dem Dach der staatlichen Investitionsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sollen über 700 Mio. € gezielt in mittlere und kleinere italienische Unternehmen investiert werden. Auch wenn sich der Fonds an institutionelle Anleger und qualifizierte Privatanleger richtet, wird erwartet, dass sich die erhöhte Marktliquidität und die allgemein höhere Nachfrage nach Aktien aus der "zweiten Reihe" als Kurstreiber für diese Werte erweisen könnten.



Weswegen wir Ihnen, liebe Investoren, auf den nun nachfolgenden Seiten die GBC Best of Italien 2025-Auswahl vorstellen. Es handelt sich um eine Reihe chancenreicher Unternehmen aus einer Vielzahl an Branchen mit attraktiven Bewertungen, die unserer Ansicht nach eine attraktive Ergänzung im Depot sein können.



In "GBC Italian Champions Studie 2025" sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten:



Casta Diva Group S.p.A. (ISIN: IT0005003782)

Cembre S.p.A. (ISIN: IT0001128047)

Energy S.p.A. (ISIN: IT0005500712)

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (ISIN: IT0005215329)

Franchetti S.p.A. (ISIN: IT0005508574)

Lindbergh S.p.A. (ISIN: IT0005469272)

Lottomatica Group S.p.A. (ISIN: IT0005541336)

Redfish Longterm Capital S.p.A. (ISIN: IT0005549354)

Reply S.p.A. (ISIN: IT0005282865)

Sanlorenzo S.p.A. (ISIN: IT0003549422)

Siav S.p.A. (ISIN: IT0005504128)

Somec S.p.A. (ISIN: IT0005329815)



Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und erfolgreiche Investments.



Cosmin Filker

Stellv. Chefanalyst



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Redaktionsschluss: 10.11.2025

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.11.2025 (16:00 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 11.11.2025 (10:30 Uhr)



