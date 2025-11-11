Zollikon/Zürich - Im Auftrag der Eigentümerschaft hat Colliers Switzerland eine 252 m2 grosse Retail-Fläche am Loryplatz in Bern an die Migros Aare vermietet. Der geplante VOI-Laden wird das stark frequentierte Stadtquartier noch attraktiver machen. Colliers Switzerland übernahm im Auftrag der Eigentümerschaft die Vermarktung des attraktiven, zweigeschossigen Gebäudes an der Könizstrasse 1, direkt am Berner Loryplatz. Die Mietflächen umfassen eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab