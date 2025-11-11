Eschborn (ots) -Während es draußen ungemütlich und dunkel wird, verwandeln die DeepBlack-Backöfen von Beko die Küche in einen warmen, gemütlichen Ort. Mit den innovativen Technologien AeroPerfect und AirFry lassen sich wärmende Geschmackserlebnisse zaubern - von herzhaften Gerichten bis zu süßen Köstlichkeiten.Saisonale Gerichte bringen Wohlfühlmomente in die dunkle, schwere Jahreszeit. Mit den neuen DeepBlack-Einbau-Backöfen von Beko gelingen sie ganz einfach: AeroPerfect und AirFry helfen, vielseitige herzhafte und süße Mahlzeiten zu zaubern - zum Beispiel wärmende Kürbis-Kreationen. Die beiden innovativen Technologien sorgen dafür, dass Gerichte perfekt gegart oder knusprig gebacken werden.Comfort-Food in der dunklen Jahreszeit mit AeroPerfect- und AirFry-TechnologieMit der AirFry-Technologie wird der DeepBlack-Backofen zur Heißluftfritteuse. Die leistungsstarken Heizelemente und der Hochgeschwindigkeitsventilator sorgen für ein butterweiches Inneres und ein rundum knuspriges, goldbraunes Äußeres. Zum optimalen Ergebnis trägt das mitgelieferte AirFry-Blech bei.Die AeroPerfect-Technologie gewährleistet die optimale Zirkulation der Heißluft im gesamten Ofen und minimiert Temperaturschwankungen. Das Resultat: Perfekt gegarte Speisen, die auch von innen wärmen.Diese beiden Kürbisrezepte sind schnell vorbereitet und bescheren echte Wohlfühlmomente:Herzhaftes, buntes Ofengemüse mit KürbisZutaten, für 2 Portionen:- 1 kleiner Kürbis- 5 Möhren- 2 rote Paprika- 1 Zwiebel- 1 Dose Kichererbsen- 1 Packung Feta- Salz und Pfeffer- Etwas ÖlZubereitung:Kürbis aufschneiden, Kerne entfernen und den Kürbis in mundgerechte Stücke schneiden. Paprika waschen und Kerne entfernen, Möhren und Zwiebeln schälen und alles in Streifen schneiden. Kichererbsen abtropfen lassen und in einer großen Schüssel mit Gemüse sowie etwas Öl, Salz und Peffer vermischen. Dann alles auf dem AirFry-Backblech gleichmäßig verteilen. Danach die AirFry-Funktion auswählen und bei 180 °C 20 bis 25 Minuten lang wunderbar knusprig garen.In den letzten 5 Minuten den Feta über das Gemüse streuen. Als zusätzliches Topping eignen sich Granatapfelkerne und Kürbiskerne.Süße, saisonale Nachspeise: Kürbis-Apfel-CrumbleZutaten, für 4 Portionen:- 250 g Hokkaido- oder Butternut-Kürbis- 250 g Äpfel- 1 TL Zimt- 2 EL Zitronensaft- 2 EL ZuckerFür die Streusel:- 100 g Mehl- 100 g Zucker- 75 g Haferflocken, kernig- 100 g Margarine, kühlschrankkaltZubereitung:Kürbis schälen, entkernen, in ca. 2 Zentimeter dicke Scheiben schneiden und dann würfeln. Äpfel schälen, achteln und in Würfel schneiden. Die Kürbis- und Apfelstücke in einer Schale mit Zitronensaft, Zimt und Zucker mischen.Für die Streusel alle Zutaten miteinander zu einem streuseligen Teig verkneten. Kürbis-Apfel-Mischung in eine Auflaufform verteilen und Streusel darüber streuen.Den DeepBlack-Backofen auf 180 °C vorheizen, die Heißluft-Funktion auswählen und den Crumble für ca. 30 Minuten backen. Für extra knusprige Streusel 15 Minuten vor Ende der Backzeit die FlexiCrisp-Technologie aktivieren. So erhalten die Streusel ihren goldbraunen Crunch-Effekt, während der Crumble innen saftig bleibt.Reinigung mit minimalem ArbeitsaufwandKein Küchen-Chaos oder aufwendiges Putzen: Dank der SteamShine-Technologie mit integriertem Reinigungsprogramm reinigen sich die DeepBlack-Backöfen wie von alleine - dazu einfach Wasser in den Garraum geben und nach dem Ende des Programms mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen verwandelt die selbstreinigende Pyrolyse-Funktion der Modelle BCBIS17300BMPF und BCBIM17400BMP den Schmutz mühelos in Asche, die anschließend einfach abgewischt werden kann.Und damit Gastgeberinnen und Gastgeber ihre Zeit voll und ganz mit ihren Gästen genießen können, übernimmt die moderne Technik von Beko den Rest: Mit den vollautonomen Geräten der PowerIntense-Geschirrspülplattform werden selbst stark verschmutzte Koch- und Backutensilien im Handumdrehen makellos sauber. Die innovative PowerIntense-Technologie mit vier Satelliten-Sprüharmen reicht bis in den letzten Winkel des voll belandenen Geschirrspülers und sorgt für strahlend sauberes Geschirr.Zur DeepBlack-Serie gehören die Modelle der Serie b300 (BCBIS17300B, BCBIS17300BMPF) und der Premium-Serie bPRO500 (BCBIM17400B, BCBIM17400BMP). Sie sind zu unverbindlichen Preisempfehlungen ab 669 Euro im Fachhandel erhältlich. Die PowerIntense-Geschirrspülplattform umfasst die Modelle BDSN36462XP, BDFN36462XP die ab 1.049 Euro (UVP) im Fachhandel verfügbar sind. Weitere Informationen unter beko.com/de-de.Pressekontakt:Mika WaltherBeko Germany GmbHpresse.de@beko.comOriginal-Content von: Beko, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126744/6155899