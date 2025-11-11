Quanten-Aktien jetzt? | Softbank mit starken Zahlen, Barrick glänzt & Hensoldt enttäuscht
|30,410
|30,420
|12:31
|30,395
|30,420
|12:31
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:27
|Gold und Silber feiern eindrucksvolles Comeback: Barrick Mining nach Zahlen spektakulär
|Gold und Silber steuern auf ein spektakuläres Jahresfinale zu. Beide Edelmetalle legten zuletzt kräftig zu. So überwand Gold den Preisbereich von 4.100 US-Dollar und auch Silber zeigt sich zur Stunde...
|11:54
|10:59
|Africa delivers largest production increase of all Barrick regions with earnings up 65%: In the three months to September ...
|10:31
|BARRICK MINING CORPORATION kurz vor Befreiungsschlag!
|09:31
|BARRICK MINING CORPORATION kurz vor großem Ausschlag?
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:26
|Hensoldt-Ergebnisse: Radarnachfrage und Optronik-Erholung sorgen für zweistelliges Wachstum und Margenausweitung
|12:23
|Auch Rheinmetall im Minus: 2026 schon gelaufen? Hensoldt bremst Erwartungen: Aktie bricht ein
|© Foto: Britta Pedersen/zb/dpaDer Rüstungs- und Sensortechnologiekonzern Hensoldt hat auf seinem Kapitalmarkttag ehrgeizige Ziele bis 2030 bestätigt - doch die mittelfristigen Aussichten enttäuschen....
|12:12
|Aktien Frankfurt: Dax ringt mit 24.000 Punkten - Warten auf US-Konjunkturdaten
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart tut sich der Dax am Dienstag mit dem Sprung über die 24.000-Punkte-Marke erneut schwer. Gegen Mittag stand er mit 23.988 Punkten etwas darunter und...
|11:54
|11:35
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hensoldt auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
| NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hensoldt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die schon zum Beginn des heutigen Kapitalmarkttags ausgegebenen Ziele lägen...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:15
|SoftBank reitet auf KI-Welle: OpenAI-Beteiligung beschert Vision Fund Mega-Gewinn
|TOKIO (IT-Times) - Die japanische Beteiligungsgesellschaft SoftBank Group hat heute ihre Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 veröffentlicht und einen hohen Gewinn verzeichnet....
|11:54
|11:54
|SoftBank Group Posts Record-High 2.92-T.-Yen Profit
|11:34
|SoftBank profitiert von KI-Boom mit Rekordgewinn: Der japanische Technologiekonzern SoftBank hat im ...
|11:15
|Paukenschlag in der KI-Branche: Warum Softbank alle seine Nvidia-Aktien für 5,8 Milliarden Dollar verkauft
|Es ist einer der überraschendsten Züge des Jahres. Ein Investor verkauft das wertvollste Asset der KI-Welt. Aber der Grund ist nicht der, den viele vielleicht vermuten. Wie Softbank am 11. November...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BARRICK MINING CORPORATION
|30,390
|+0,85 %
|HENSOLDT AG
|88,65
|-6,68 %
|SOFTBANK GROUP CORP
|133,02
|+6,21 %