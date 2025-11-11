(Expertenkommentare ergänzt, Kursentwicklung aktualisiert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Dienstag nach Geschäftszahlen mit 79,60 Euro den höchsten Stand seit dem Jahr 2018 erreicht. Damit kosten sie erstmals wieder mehr als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit ihrer heftigen Kurskorrektur.

Bis zum Mittag gewannen die Papiere der Frankfurter also fast 11 Prozent und bauten ihr Jahresplus auf 36 Prozent aus. Damit hängen sie den MDax der mittelgroßen Werte mit seinem Zuwachs um 14 Prozent klar ab.

Auch ein etwas geringeres Jahresziel für die Passagierzahlen als bisher störte die Anleger damit nicht. Denn dies entspräche den Schätzungen, erklärte Ashish Khetan von der Citigroup. Elodie Rall von JPMorgan stimmte zu und hob zudem eine ermutigende Barmittelentwicklung (FCF) positiv hervor.

Die operativen Resultate des dritten Quartals wurden einhellig gelobt. Selbst wenn man einen positiven Sondereffekt herausrechne, liege das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) noch gut 2 Prozent darüber, rechnete ein Experte vor. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken findet er auf dem aktuellen Kursniveau allerdings unattraktiv./ag/la/mis