Gold und Silber steuern auf ein spektakuläres Jahresfinale zu. Beide Edelmetalle legten zuletzt kräftig zu. So überwand Gold den Preisbereich von 4.100 US-Dollar und auch Silber zeigt sich zur Stunde überaus vital und knackte kürzlich die wichtige Marke von 50 US-Dollar.Noch vor wenigen Tagen hatte man den Eindruck, ein Großteil der Marktakteure wolle Gold und Silber nur noch mit der Kneifzange anfassen. Die beiden Edelmetalle schienen ihren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de