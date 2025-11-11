Gold und Silber steuern auf ein spektakuläres Jahresfinale zu. Beide Edelmetalle legten zuletzt kräftig zu. So überwand Gold den Preisbereich von 4.100 US-Dollar und auch Silber zeigt sich zur Stunde überaus vital und knackte kürzlich die wichtige Marke von 50 US-Dollar.Noch vor wenigen Tagen hatte man den Eindruck, ein Großteil der Marktakteure wolle Gold und Silber nur noch mit der Kneifzange anfassen. Die beiden Edelmetalle schienen ihren ...

