Rigetti Computing enttäuscht trotz kleinerer Verluste mit sinkenden Umsätzen und steigenden Kosten. Die Aktie fällt.Die Aktie von Rigetti Computing gerät nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen unter Druck. Trotz einer geringeren Verlustquote als erwartet zeigten sich Anleger enttäuscht von den rückläufigen Umsätzen und den weiter steigenden operativen Kosten. Die Aktie fiel im im nachbörslichen Handel um 2,7 Prozent auf 33,08 US-Dollar. Im Premarket notierte sie am Dienstag weitere 3,3 Prozent tiefer bei 31,99 US-Dollar. Damit hat Rigetti innerhalb weniger Tage über 8 Prozent an Wert verloren. Die Rigetti-Aktien liegen im Jahresverlauf dennoch 117 Prozent im Plus. Verlust geringer als …

